Мальдера відмовився викликати Ярмоленка до збірної України на вирішальні матчі Ліги націй: оприлюднено склад команди

Головний тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера визначився зі складом команди на вирішальні матчі групового турніру Ліги націй. "Синьо-жовті" 14 листопада зіграють на виїзді з лідером квартету Північною Ірландією, а 17-го числа в номінально домашньому матчі приймуть Грузію.

Італійський наставник збірної включив до основного списку 25 футболістів, а ще дев’ять гравців увійшли дев’ять гравців, пише офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ). Досить несподівано до списку не увійшов вінгер "Динамо" Андрій Ярмоленко, який став найкращим бомбардиром в історії національного чемпіонату. Також не отримав виклику атакувальний півзахисник амстердамського "Аякса" Віктор Циганков.

Збірна України з футболу

Андреа Мальдера. Джерело: УАФ

Склад збірної України

Воротарі: Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар" Донецьк), Георгій Єрмаков ("Харків").

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – "Шахтар" Донецьк), Едуард Сарапій, Борис Крушинський (обидва – "Полісся" Житомир), Ілля Забарний ("Парі Сен-Жермен" Париж, Франція), Тарас Михавко ("Динамо" Київ), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Ілля Крупський ("Харків").

Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – "Шахтар" Донецьк), Олександр Андрієвський ("Полісся" Житомир), Іван Варфоломєєв ("Лінкольн", Англія), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія).

Атакувальні гравці: Георгій Судаков ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Олександр Назаренко, Ігор Краснопір (обидва – "Полісся" Житомир), Олександр Зубков (АЕК Афіни, Греція), Матвій Пономаренко ("Динамо" Київ), Данило Сікан ("Андерлехт" Брюссель, Бельгія), Роман Яремчук ("Олімпіакос" Пірей, Греція), Геннадій Синчук ("Монреаль", Канада), Олексій Кащук ("Карабах" Агдам, Азербайджан).

Андрій Ярмоленко. Джерело: ФК "Динамо" Київ

Турнірна таблиця групи 2 див... Джерело: "Збірна" Розгорнути

Резервний список: Олександр Піхальонок, Володимир Бражко, Руслан Нещерет, Георгій Бущан (усі – "Динамо" Київ), Артем Довбик ("Болонья", Італія), Олександр Драмбаєв (ЛНЗ Черкаси), Владислав Ванат ("Жирона", Іспанія), Артем Бондаренко ("Аль-Аглі" Джидда, Саудівська Аравія), Тімур Тутєров ("Сандерленд", Англія).

Зазначимо, що після чотирьох ігрових днів українська команда посідає четверте місце в групі, відстаючи на чотири очки від Північної Ірландії та на три від Угорщини.