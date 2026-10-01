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Мальдера назвав єдиного гравця, якого виключив зі складу на матч із Північною Ірландією

Олександр Чеканов

Мальдера висловився щодо мат...

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Захисник англійського "Евертона" Віталій Миколенко не допоможе збірній України у матчі третього туру групового турніру Ліги націй проти Північної Ірландії. "Синьо-жовті" прийматимуть свого прямого конкурента у боротьбі за лідерство у групі, а футболіст "ірисок" став єдиною втратою команди на поєдинок 2 жовтня.

Про це на прес-конференції в Трнаві повідомив головний тренер збірної України Андреа Мальдера, інформує з Трнави портал Sport.ua. За його словами, Миколенко хоч і повернувся до тренувань після того, як пропустив зустріч із Грузією, проте тренерський штаб "синьо-жовтих" не хоче ризикувати здоров’ям захисника.

Збірна України перед матчем.

Джерело: УАФ

Андреа Мальдера

"На жаль, ми не можемо розраховувати на Віталія Миколенка. Він не дуже добре почувається. Ми його поважаємо. Не хотілося б, щоб він отримав ще серйознішу травму. Я викликав багатьох гравців, я всім їм довіряю. Наші очікування – створити хороший фундамент для гри. Нам дуже корисно, нам потрібно грати з командами, які мають різні характеристики. Краще познайомитися з новими гравцями. І результат для нас важливий", – сказав Мальдера.

Віталій Миколенко з українським прапором.

Розклад матчів збірної України в Лізі націй

Джерело: УАФ

Зазначимо, що українці після двох ігрових днів ділять із північноірландцями перше місце у групі 2 дивізіону А Ліги націй. Обидві команди набрали по чотири очки при однаковій різниці м’ячів 1-0.

Як повідомляв OBOZ.UA, суперкомп’ютер змінив прогноз щодо результатів збірної України в новому розіграші Ліги націй.

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