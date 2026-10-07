Магучіх увічнили в металі в центрі Києва. Фото та відео

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх отримала іменну зірку в центрі української столиці. Урочиста церемонія відбулася 7 жовтня на "Площі зірок", де після тривалої перерви відновили відкриття пам’ятних знаків видатним українцям.

Зірка Магучіх з’явилася біля ТРЦ Gulliver у Києві. Для проєкту це стало першою подібною подією з 2021 року. Після початку повномасштабного вторгнення робота "Площі зірок" була зупинена, тому нинішня церемонія фактично ознаменувала повернення ініціативи, заснованої ще у 2015 році.

Разом зі світовою рекордсменкою зі стрибків у висоту іменні знаки отримали ще троє відомих українських спортсменів. Серед них – олімпійський чемпіон з фехтування Григорій Крісс, чемпіон світу з боксу Сергій Дзінзірук та багаторазова паралімпійська чемпіонка Олександра Кононова.

Після церемонії Магучіх зізналася, що давно чекала на відновлення проєкту.

"Дуже хотілося, щоб вони з’явилися, але проєкт було призупинено. Нарешті відкриваються перші зірки в період повномасштабного вторгнення. Дуже приємно отримати таку нагороду. Це не тільки визнання моїх досягнень, а й велика мотивація для мене продовжувати показувати хороші результати", – сказала спортсменка в коментарі Tribuna.com.

Магучіх відкрили зірку. Джерело: sportnews.24tv.ua

За словами легкоатлетки, особливе значення для неї має те, що відкриття відбулося в компанії видатних представників українського спорту.

"Сьогодні в такій компанії спортсменів відкривати свою зірку особливо приємно", – зазначила Магучіх.

Вона також розповіла, що не відчувала хвилювання перед церемонією, хоча заздалегідь знала про майбутнє відкриття.

"Я знала, що буду на алеї в самому серці Києва. Це круто. Сподіваюся, що для наших юнаків, для молодого покоління це стане мотивацією і покаже, що все можливо", – додала олімпійська чемпіонка.

Ім’я Магучіх увічнили в металі. Джерело: sportnews.24tv.ua

Проєкт "Площа зірок" був започаткований ТРЦ Gulliver у 2015 році. Його мета – вшанувати українців за значні досягнення у спорті, музиці, театрі та кіно. Після початку повномасштабної війни відкриття нових зірок було призупинено і відновилося лише зараз.

Для Магучої ця нагорода стала черговим визнанням її досягнень. Українка є олімпійською чемпіонкою Парижа-2024 та автором світового рекорду у стрибках у висоту – 2,10 метра.