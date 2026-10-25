Ломаченко розповів, що відбувається з Усиком

Український боксер Василь Ломаченко висловився про майбутнє свого друга Олександра Усика (25-0, 16 КО). На його думку, колишній чемпіон світу в надважкій вазі може провести ще один або два поєдинки, однак остаточне рішення залежить від самого спортсмена.

Ломаченко обговорив перспективи Усика в інтерв’ю, коли його запитали про можливе завершення кар’єри Усика та власне повернення в бокс

"Думаю, у нього буде ще один або, можливо, два бої", – заявив Василь в ефірі YouTube-каналу Fight Hub TV.

За словами боксера, зараз Усик перебуває в становищі, яке дає йому змогу самостійно визначати подальший шлях у професійному спорті.

"Зараз у нього дуже хороша позиція. Він може ухвалити будь-яке рішення, яке захоче, і робити те, що вважає за потрібне", – зазначив Ломаченко.

Василь Ломаченко. Джерело: Кадр із відео

Водночас Василь наголосив, що майбутнє його друга поки залишається невідомим. Він не став стверджувати, що Усик уже ухвалив рішення про завершення кар’єри або визначився з кількістю поєдинків, що залишилися.

"Ніхто не знає, що буде з його майбутнім. Ніхто. Побачимо", – додав українець.

Ломаченко висловився про Усика. Джерело: Кадр із відео

Як повідомляв OBOZ.UA, Усик із великою ймовірністю не буде битися у своєму прощальному бою з Деонтеєм Вайлдером (45-4-1, 43 KO). Переговори про проведення такого протистояння провалилися через фінансові запити боксерів.