Легенда світового спорту сказав, що Трамп і Путін задумали проти України
Гашек розкритикував Трампа і Путіна
Легендарний чеський хокейний воротар Домінік Гашек звинуватив президента США Дональда Трампа та кремлівського диктатора Володимира Путіна у змові проти України. За словами олімпійського чемпіона Нагано-98 і дворазового володаря Кубка Стенлі, лідери двох держав об’єдналися, щоб розділити й пограбувати нашу країну.
Про це Гашек написав на своїй сторінці в соціальній мережі Х, раніше відомої як Twitter, коментуючи так звану "дизельну угоду" між Трампом і Путіним. Знаменитий спортсмен побачив у цьому схожість із таємними домовленостями Йосипа Сталіна та Адольфа Гітлера щодо поділу Польщі та сфер впливу в Європі наприкінці 1930-х років.
Домінік Гашек.
Джерело: x.com/hasek_dominik
"Трамп і Путін об'єдналися, щоб перемогти Україну і розграбувати її територію, подібно до того, як Гітлер і Сталін об'єдналися в 1939 році, щоб захопити Польщу. Однак цього разу результат буде зовсім іншим", – емоційно відреагував Гашек.
Раніше чех звинуватив Трампа в тому, що той заради особистої вигоди готовий піти на зраду своєї країни та її громадян.
Гашек висловився щодо змови Трампа і Путіна.
Джерело: X/Twitter Домініка Гашека
Путін і Трамп на саміті на Алясці
Зазначимо, що Гашек відомий своєю давньою підтримкою України. Легенда світового спорту не раз бував у нашій країні після повномасштабного вторгнення РФ.
Гашек у Бородянці.
Джерело: Sport.ua
Як повідомляв OBOZ.UA, Домінік Гашек жорстко розкритикував хокеїста збірної Росії Олександра Овечкіна за участь у передвиборчому ролику путінської партії "Єдина Росія".
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