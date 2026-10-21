Легенда світового спорту назвав те, що сталося на зустрічі з Путіним, "плювком в обличчя всім українцям". Відео

Дворазовий володар Кубку Стенлі Домінік Гашек розкритикував спеціального представника президента США Стіва Віткоффа за слова на адресу Володимира Путіна. Чеський хокеїст назвав терориста №1 масовим убивцею, злочинцем і терористом, а поведінку американського дипломата розцінив як приниження США та їхніх союзників.

Приводом для реакції Гашека стала зустріч Віткоффа з Путіним, під час якої представник американського президента назвав російського диктатора гуманістом. Заява прозвучала після звільнення з російської в’язниці громадянина США Стівена Габбарда.

"Ні! Путін є масовим убивцею, злочинцем і терористом!" – написав Гашек у соціальній мережі X.

На думку колишнього воротаря, слова Віткоффа принизили не лише Сполучені Штати, а й їхніх союзників. Гашек наголосив, що такого приниження американської сторони не було протягом останніх 80 років.

"Назвати Путіна, злочинця, убивцю й терориста, відповідального за загибель або каліцтво мільйона українців, "гуманістом" означає плюнути в обличчя всім українцям і всьому демократичному світу", – написав Гашек.

Гашек обурився словами Віткоффа

Він також заявив, що саме таке висловлювання є злочином, оскільки, на його думку, воно легітимізує вбивчу кампанію Путіна.