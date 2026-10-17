"Київ-Баскет" здобув розгромну перемогу над "Черкаськими Мавпами" у Суперлізі GGBET

"Київ-Баскет" яскраво повернувся на домашню арену, впевнено обігравши "Черкаські Мавпи". Матч відбувся в столиці в суботу, 17 жовтня, в рамках 3-го туру регулярного чемпіонату України з баскетболу в Суперлізі GGBet.

Суперліга GGBET. Регулярний чемпіонат

Київ, ПС Венето

Київ-Баскет – Черкаські Мавпи 93:61 (23:4, 27:15, 21:20, 22:22)

Київ-Баскет:Мей (8 + 2 підбирання + 4 передачі), Кларді (20 + 3 підбирання + 5 передач), Бутко (5 + 5 підбирань), Кабацюра (9 + 12 підбирань), Хант (8 + 9 підбирань + 3 передачі) – старт; Колаволе (15 + 2 підбирання +4 передачі), Холод (2 + 2 передачі), Марків (8 + 2 підбирання + 3 передачі), Лихой (9 + 4 підбирання), Рудий (5 + 2 підбирання, Маліч (0), Пирогов (4 + 3 підбирання).

Черкаські Мавпи:Теллі (7 + 2 передачі), Марченко (11 + 3 підбирання + 2 передачі), Упир (9 + 3 підбирання + 4 передачі), Коровяков (20 + 10 підбирань + 4 передачі), Верещака (3 + 3 підбирання) – старт; Войденко (0 очок), Фесун (0), Голенков (10 + 3 підбирання + 3 передачі), Саєнко (1 + 3 підбирання).

Київ-Баскет – Черкаські Мавпи. Джерело: ФБУ

Ключове з матчу

Підопічні Валерія Плеханова розпочали гру з тотальної домінації, яка вилилася в 19-очкову перевагу вже після першої чверті, а до великої перерви відрив зріс ще більше – до 31 очка. Господарі домінували на щиті, значно краще та більше кидали з периметра, вдало користувалися помилками суперника і у підсумку шансів відігратися своєму опоненту не дали – впевнена перемога Київ-Баскета на домашньому паркеті.

Герой матчу

Кемерон Кларді. Більшість свого статистичного доробку американець виконав ще в першій половині матчу, зробивши суттєвий внесок у шалений відрив, який захопила його команда до великої перерви. На рахунку легіонера: 20 очок та 5 результативних передач за 25 хвилин на паркеті. Показник ефективності – 23.

Вище лище у Євгена Коровякова – 30. Ветеран – світла частина сьогоднішнього виступу Черкаських Мавп. Досвідчений гравець набрав 20 очок, зібрав 10 підбирань та віддав 4 результативні передачі.

Київ-Баскет – Черкаські Мавпи. Джерело: ФБУ

Цифри матчу

37 очок – найбільший відрив у сьогоднішньому матчі, якого досягнули гравці Київ-Баскета.

51:36 – підбирання на користь Київ-Баскета, зокрема 15 на чужому щиті проти 8.

36:24 – перевага Київ-Баскета за очками у "фарбі".

24/31 – більше викинутих та реалізованих штрафних у господарів. У гостей – 14/23.

20:14 – більше втрат було у Черкаських мавп.

43:11 – тотальна перевага лавки киян. Відзначимо 15 очок у запасного Колаволе.