"Київ-Баскет" зазнав несподіваної поразки в Суперлізі GGBET

5 листопада в Палаці спорту "Венето" в Києві в межах регулярного чемпіонату України з баскетболу в Суперлізі GGBET "Харківські Соколи" обіграли "Київ-Баскет" – 80:69. Це була перша зустріч команд у сезоні.

Київ-Баскет – Харківські Соколи 69:80 (13:21, 24:19, 20:20, 12:20)

Київ-Баскет:Мей 18 очок + 6 підбирань + 7 передач, Кларді 4, Бутко 12 + 3 підбирання + 2 перехоплення, Кабацюра 8, Хант 2 + 3 підбирання – старт; Колаволе 6, Холод 4, Марків 2, Маліч 3, Пирогов 0 + 4 підбирання, Лихой 10 + 3 підбирання, Рудий 0.

Харківські Соколи:Сушкін 20 очок + 4 підбирання + 8 передач + 2 перехоплення, Соловйов 7 + 4 підбирання, Клевзуник 18 + 5 підбирань + 3 передачі, Сандул 8 + 6 підбирань + 2 перехоплення, Хохоник 9 + 9 підбирань + 8 передач + 2 перехоплення – старт; Ліщина 0, Клебан 5 + 5 підбирань + 1 блок-шот, Безима 13 + 3 підбирання + 2 передачі, Змієвський 0,

Ключове з матчу

Соколи повели з перших хвилин і виграли стартову чверть 21:13. У другій господарі відповіли відрізком 24:19 і скоротили відставання до трьох очок перед великою перервою – 37:40. У третій чверті Київ-Баскет уперше в матчі вийшов уперед, діставши перевагу в два очки, однак на велику дистанцію її не розтягнув: десятихвилинка завершилася внічию, 20:20, і гості підійшли до фінішу з трьома очками переваги. Заключну чверть Соколи виграли 20:12 і довели відрив до максимальних 15 очок.

Різниця найпомітніша в передачі м'яча: 22 асисти в Соколів проти 10 у господарів, по вісім у Єгора Сушкіна та Андрія Хохоника. Гості також виграли щити – 42 підбирання проти 34.

З-за дуги Харківські Соколи влучили 10 із 33, Київ-Баскет – 4 з 23. Господарі точніше били штрафні (21/25 проти 22/30) і набрали 13 очок після втрат суперника проти п'яти, а також 25 очок зусиллями лави запасних проти 18.

Денис Клевзуник набрав 18 очок при 6/8 з двоочкової дистанції, Максим Безима додав 13 очок, Андрій Хохоник зупинився за крок від трипл-дабла – 9 очок, 9 підбирань та 8 передач. У складі киян 18 очок та 7 передач на рахунку Джавіона Мея, 12 очок набрав Андрій Бутко.

Герой матчу

Єгор Сушкін. За 35:51 на майданчику набрав 20 очок при 3/9 з-за дуги та 7/8 зі штрафних, додавши 4 підбирання, 8 передач і 2 перехоплення. Показник ефективності – 23.

Герой матчу. Джерело: ФБУ

Цифри матчу

22:10 – передачі на користь Харківських Соколів.

15 – максимальний відрив Соколів у матчі.

42 – підбирання Соколів проти 34 у Київ-Баскета.

10/33 – триочкові Соколів; у Київ-Баскета 4/23.

9+9+8 – очки, підбирання та передачі Андрія Хохоника.

5/3 – баланс обох команд у чемпіонаті.