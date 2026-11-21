"Київ-Баскет" узяв реванш у "Запоріжжя" в Суперлізі GGBET

Київ-Баскет узяв реванш у Запоріжжя за розгромну поразку в межах першого кола регулярного чемпіонату України з баскетболу в Суперлізі GGBET. У ході 7-го туру підопічні Валерія Плеханова здолали команду Євгена Ісакова з рахунком 86:71.

Суперліга GGBET. Регулярний чемпіонат

Київ, ПС Венето

Київ-Баскет – Запоріжжя 86:71 (23:19, 32:14, 12:21, 19:17)

Київ-Баскет: Мей (20 + 9 підбирань + 7 перехоплень), Колаволе (12 + 4 передачі), Лихой (7 + 4 підбирання), Кабацюра (16 + 5 підбирань + 2), Холод (13 + 5 підбирань + 2 передачі) – старт; Пирогов (6), Бутко (2 + 2 підбирання), Марків (10), Хант (0), Рудий (0), Маліч (0).

Запоріжжя: Джонсон (2), Ніколайчук (3 + 3 підбирань + 3 передачі), Пауелл (23 + 12 підбирань), Мартинов (10 + 2 передачі), Буц (2 + 7 підбирань + 5 передач + 4 блоки) – старт; Ілеледжі (19 + 6 підбирань + 2 передачі), Величко (6 + 2 підбирання), Петренко (4 + 3 підбирань), Кліманов (2 + 1 підбирання).

Київ-Баскет – Запоріжжя. Джерело: ФБУ

Ключове з матчу

Гра у Києві розпочалася зі стрімкого ривку господарів (7:1) та подальшої стабілізації подій на майданчику від гостей. Ближче до екватору першої чверті Запоріжжя майже зрівняло рахунок, але кияни знову рвонули вперед, вдруге відірвавшись від підопічних Євгена Ісакова, проте не закріпивши свою перевагу.

На другий відрізок матчу суперники вийшли за рахунку 23:19. Як і на початку гри, кияни одразу пішли вперед, потроїли своє лідерство і змусили тренера опонентів брати ранній тайм-аут. Цього разу Київ-Баскет зумів зберегти свій гандикап, не дозволивши гостям знову зробити швидкий камбек, натомість ще більше наростив перевагу – до 22 очок.

На старті третьої чверті рвонуло вже Запоріжжя: 8:0 від підопічних Ісакова "освіжили" протистояння, але суттєвого прогресу на табло за підсумками десятихвилинки гостям досягнути не вдалося – господарі успішно скористалися здобутим раніше відривом, дозволивши супернику наблизитися до +13 перед фінальним ривком. І хоча Запоріжжя намагалося перевернути хід протистояння, кияни не були налаштовані віддавати перемогу і довели справу до кінця, погасивши усі спроби опонентів.

Підсумковий рахунок – 86:71.

Герой матчу

Джавіон Мей. За 38 хвилин на паркеті легіонер набрав 20 очок та 9 підбирань, додавши до них ще й 7 перехоплень.Показник ефективності – 28

У Запоріжжя дабл-дабл оформив Джуліан Пауелл, який записав у свій актив 23 + 12 підбирань. Показник ефективності – 31.

Київ-Баскет – Запоріжжя. Джерело: ФБУ

Цифри матчу

32:14 – рахунок другої чверті – ключового відрізку матчу, який забезпечив переможну перевагу.

29:13 – очки після втрат на користь киян – ще один важливий показник, який суттєво вплинув на кінцевий результат гри. Гості 25 разів втрачали м’яч. Господарі – 13.

46:34 – підбирання на користь Запоріжжя, зокрема 18 на чужому щиті проти 11.

31:18 – перевага лавки Запоріжжя. Відзначимо 19 очок у запасного Ілеледжі.

Що далі

Завтра Київ-Баскет зіграє з Дніпром (16:00), а Запоріжжя поміряється силами з Харківськими Соколами (13:00).