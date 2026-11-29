Кидається морозом і трощить однією рукою: хто справжні супергерої збірної України з баскетболу у відборі до ЧС-2027

Останнім роки у більшості країн світу українців вважають надлюдьми, які з усіх сил відстоюють свою незалежність. А у чоловічій збірній з баскетболу, яка бореться за путівку на чемпіонат світу-2027 і 29 листопада зіграє проти Чорногорії, є справжні супергерої. Їхні імена з посмішкою розсекретив вчорашній іменинник "синьо-жовтих", форвард азербайджанського "Орду" Артем Ковальов.

Кожен матч – це випробування характеру, яке українські вболівальники переживають разом. GGBET, титульний спонсор Федерації баскетболу України та збірної, поруч у цей вирішальний вечір. Підтримуй наших разом із GGBET!

"Перший супергерой був би Ілля Тиртишник. Він був би Супер Миша. У нього великі вуха, і він схожий на мишу", – з посмішкою розповів Артем.

Ілля Тиртишник. Джерело: FIBA

Могутня миша

"Другий – це Діма Скапінцев. Він – професор. Він кожен день ходить в окулярах, тому він – Доктор Стрендж".

Дмитро Скапінцев. Джерело: ФБУ

Доктор Стрендж

"О, Саша Кобзистий. Йому завжди холодно. Тому він був би супергероєм, який би кидав снігом або вмів заморожувати – Крижана Людина (Iceman)".

Олександр Кобзистий у грі. Джерело: FIBA

Крижана Людина

"Андрій Войналович завжди білий і боїться сонця, тому він був би якоюсь нічною пташкою або кожаном". Ну, тут явно напрошується Бетмен.

Андрій Войналович у матчі Україна - Іспанія.

Крістіан Бейла в ролі Бетмена.

"Саша Ковляр – це Флеш, тому що він дуже швидкий". І з цим не посперечаєшся, оскільки суперникам вкрай важко зупинити його стрімки проходи під свій кошик.

Чорногорія - Україна. Джерело: FIBA

Флеш

"Саша Липовий сказав, що він – Залізна людина. Але не знаю, ну, 50 на 50. Залізна людина у нас все-таки Ваня Ткаченко. От він справді залізний – із травмами чи ні, не важливо, він завжди готовий грати".

Іван Ткаченко

Залізна людина з "Месників". Джерело: Кадр з фільму "Месники"

"Артем Пустовий був би таким супергероєм з великими і сильними руками. Або він може бути Тором. Чи тягнув на роль бога грома у збірній? Так (посміхається).

Артем Пустовий у матчі Іспанія - Україна. Джерело: ФІБА

Тор Кріс Хемсворт. Джерело: Кадр з фільму

"Лукаш, тобто Денис Лукашов – це капітан, тому він Капітан Америка. Він такий справжній капітан і як людина дуже класна, завжди підтримує і на майданчику, і поза ним".

Денис Лукашов. Джерело: ФІБА

Кидається морозом і трощить... Розгорнути

"Соколине Око, тобто Hawkeye, у нас, мабуть, Максим Шульга. Дуже влучний? Так". І вірно, на його рахунку у поєдинку з Португалією було 18 очок.

"З тих, хто зараз не грає.... Іссуф Санон. Нехай буде Веном пусть. Чорний гумор? Ну, також".

Ісуф Санон святкує перемогу. Джерело: ФІБА

Веном. Джерело: Кадр з фільму

"А Бобі? В'ячеслав Бобров нехай буде Халк. Чи може він бути страшним? На майданчику – так". І справді, коли В'ячеслав Бобров летить на кошик на його шляху краще не стояти.

В'ячеслав Бобров. Джерело: FIBA

Халк. Джерело: Кадр із фільму

Самого Артема Ковальова партнери з посмішкою охарактеризували, як людину з великими руками. Тому тут на думку спадає Джеймс Роудс – бойова машина з команди "Месників" або Баккі Барнс "Зимовий солдат" з того ж кіновсесвіту.

Артем Ковальов

"Зимовий содат". Джерело: Кадр з фільма

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