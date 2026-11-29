Кидається морозом і трощить однією рукою: хто справжні супергерої збірної України з баскетболу у відборі до ЧС-2027
У збірній України є свої супергерої
Останнім роки у більшості країн світу українців вважають надлюдьми, які з усіх сил відстоюють свою незалежність. А у чоловічій збірній з баскетболу, яка бореться за путівку на чемпіонат світу-2027 і 29 листопада зіграє проти Чорногорії, є справжні супергерої. Їхні імена з посмішкою розсекретив вчорашній іменинник "синьо-жовтих", форвард азербайджанського "Орду" Артем Ковальов.
Кожен матч – це випробування характеру, яке українські вболівальники переживають разом. GGBET, титульний спонсор Федерації баскетболу України та збірної, поруч у цей вирішальний вечір. Підтримуй наших разом із GGBET!
"Перший супергерой був би Ілля Тиртишник. Він був би Супер Миша. У нього великі вуха, і він схожий на мишу", – з посмішкою розповів Артем.
Ілля Тиртишник.
Джерело: FIBA
Могутня миша
"Другий – це Діма Скапінцев. Він – професор. Він кожен день ходить в окулярах, тому він – Доктор Стрендж".
Дмитро Скапінцев.
Джерело: ФБУ
Доктор Стрендж
"О, Саша Кобзистий. Йому завжди холодно. Тому він був би супергероєм, який би кидав снігом або вмів заморожувати – Крижана Людина (Iceman)".
Олександр Кобзистий у грі.
Джерело: FIBA
Крижана Людина
"Андрій Войналович завжди білий і боїться сонця, тому він був би якоюсь нічною пташкою або кожаном". Ну, тут явно напрошується Бетмен.
Андрій Войналович у матчі Україна - Іспанія.
Крістіан Бейла в ролі Бетмена.
"Саша Ковляр – це Флеш, тому що він дуже швидкий". І з цим не посперечаєшся, оскільки суперникам вкрай важко зупинити його стрімки проходи під свій кошик.
Чорногорія - Україна.
Джерело: FIBA
Флеш
"Саша Липовий сказав, що він – Залізна людина. Але не знаю, ну, 50 на 50. Залізна людина у нас все-таки Ваня Ткаченко. От він справді залізний – із травмами чи ні, не важливо, він завжди готовий грати".
Іван Ткаченко
Залізна людина з "Месників".
Джерело: Кадр з фільму "Месники"
"Артем Пустовий був би таким супергероєм з великими і сильними руками. Або він може бути Тором. Чи тягнув на роль бога грома у збірній? Так (посміхається).
Артем Пустовий у матчі Іспанія - Україна.
Джерело: ФІБА
Тор Кріс Хемсворт.
Джерело: Кадр з фільму
"Лукаш, тобто Денис Лукашов – це капітан, тому він Капітан Америка. Він такий справжній капітан і як людина дуже класна, завжди підтримує і на майданчику, і поза ним".
Денис Лукашов.
Джерело: ФІБА
Кидається морозом і трощить...
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"Соколине Око, тобто Hawkeye, у нас, мабуть, Максим Шульга. Дуже влучний? Так". І вірно, на його рахунку у поєдинку з Португалією було 18 очок.
"З тих, хто зараз не грає.... Іссуф Санон. Нехай буде Веном пусть. Чорний гумор? Ну, також".
Ісуф Санон святкує перемогу.
Джерело: ФІБА
Веном.
Джерело: Кадр з фільму
"А Бобі? В'ячеслав Бобров нехай буде Халк. Чи може він бути страшним? На майданчику – так". І справді, коли В'ячеслав Бобров летить на кошик на його шляху краще не стояти.
В'ячеслав Бобров.
Джерело: FIBA
Халк.
Джерело: Кадр із фільму
Самого Артема Ковальова партнери з посмішкою охарактеризували, як людину з великими руками. Тому тут на думку спадає Джеймс Роудс – бойова машина з команди "Месників" або Баккі Барнс "Зимовий солдат" з того ж кіновсесвіту.
Артем Ковальов
"Зимовий содат".
Джерело: Кадр з фільма
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