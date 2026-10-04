Кубок висоти між смереками: як у Ворохті відроджують легендарні стрибки з трампліна

У кінці вересня у Ворохті на Івано-Франківщині відбулися міжнародні змагання зі стрибків з трампліна на лижах "’Кубок Висоти 2026’’. Такі змагання у цьому маленькому гірському селищі мають давню історію і ледь не кожен мешканець пройшов через місцеву дитячу-юнацьку спортивну школу.

Діти дивляться на траплін у... Розгорнути

Це вже другий сезон змагання серед стрибунів. У змагання серед молоді вклалась мережа локацій для заміського відпочинку УЛІС та ІТ-компанія Boosta. Вони вже другий рік намагаються допомогти місцевим спортсменам відродити славні та унікальні спортивні змагання серед карпатських смерек.

Ворохта

Ворохта – селище на межі двох найбільших і найвідоміших гірських масивів Українських Карпат – Чорногірського хребта та Ґорґан. Більше ста років тому сюди проклали залізницю, яка посприяла у перетворенні Ворохти на кліматичний курорт.

Змагання на трампліні у Ворохті в 1938 році. Джерело: Національний цифровий архів Польщі

Гордість Ворохти – старі австрійські віадуки з кам’яними арками-опорами. Збудували їх у кінці дев’ятнадцятого століття, коли прокладали залізницю. У 1922 році у селищі збудували перший трамплін для лижного спорту. І в тому ж році Ворохта вписала себе в історію цього олімпійського спорту. Стрибунка Ельжбета Міхалевська-Зенткевич саме тут стала однією з перших жінок у світі, що наважилася на стрибок із трампліна.

Змагання у Ворохті у 1935 році. Джерело: Національний цифровий архів Польщі

Спортивні змагання на трамплінах стали частиною ландшафту селища. В часи СРСР тут тренувались спортсмени-олімпійці.

"’Немає жителя тут, який в дитинстві не ходив на Авангард тренуватись. Хтось ходив просто на лижі, хтось на біатлон. Але майже всі діти пробували політати’’, – каже Ігор Гладиш, директор ДЮСШ "’Авангард’’.

Сучасний вид на трамплін у Ворохті

Після 1922 року, як трампліни здали в експлуатацію, їх реконструювали тричі: у 1964, 1985 та часткову реконструкцію почали у 2020-му. Однак останні роки їх стан ставав все гіршим.

Кубок висоти між смереками:... Розгорнути

"Цей унікальний комплекс є справжнім порятунком для спортсменів-трампліністів, адже дає можливість повноцінно тренуватись цілий рік. Ми вже відремонтувалигору розгону на трампліні К75 і відновили гору приземлення на 15-метровому трампліні. Також відремонтували сам трамплін К90. Наші тренери самотужки робити покриття, ми також відремонтували суддівські кімнати’’, – каже Ігор Гладиш.Трампліни у Ворохті "’тримаються’’ завдяки ентузіазму тренерів, які не дають цьому виду спорту вмерти в Україні. І саме ентузіазм зацікавив одного з керівників компанії УЛІС Ігоря Фарберова.

Один з керівників компанії У... Розгорнути

"Коли ми познайомились з директором ДЮСШ Ігорем Васильовичем, півтора роки тому, по перше, я ні на що не розраховував. Я нічого не знав про трамплін і в цілому я не знав, чого мене сюди везуть. Мене запропонували приїхати, познайомитись. Ми познайомились, почали розмовляти, через п'ятнадцять хвилин я зрозумів, що світ не буде таким, як він був до того, що ми не можемо осторонь залишитись і нічого не зробити. Ну і ми якось там почали, почали знайомитись, розмовляти’’, – розповідає Фарберов.

Кубок Висоти проводять вже вдруге в Україні

Торік УЛІС зобов’язався виділяти по пів мільйона гривень на спортивну школу, взявши на себе такі соціальні функції. А цього року, під час Кубка Висоти подарував ДЮСШ мікроавтобус, який так потрібен школі, щоб вони могли їздити на змагання.

Змагання на трампліні збираю... Розгорнути

Автомобіль використовуватимуть для перевезення юних спортсменів на тренування та змагання. Йдеться як про поїздки Україною, так і про виїзди за кордон. Придбання транспортного засобу спільно профінансували УЛІС та Boosta.

"Технологічний бізнес і спорт об'єднує те, що ми всі насправді про амбіції, про амбіції рухатися вище і ще вище. І тому дуже хочеться, щоб у кожного з нас, кожного з вас були ці амбіції, були це прагнення мріяти, вірити, що ви можете, вірити в себе і робити класний новий крок у спільне майбутнє цього спорту в Україні та на міжнародному рівні’’, – каже PR-менеджеркахолдингової ІТ-компанії Boostа Аліна Федотова.

Місцеві мешканці називають т... Розгорнути

Місцеві мешканці називають трампліни "скочнями’’, змагання колись отримало назву "змаг", спортсменів називали "змагарями’’ чи ''стрибунцями''. Неодмінним частиною змагань тут завжди були гуцули у традиційному одязі. Тому турнір відкривали також під трембіти.

Кубок висоти 2026

У турнірі змагались на трамплінах К-75 і К-90. Участь взяло 34 спортсмени з України, Польщі та Словенії, їх оцінювали 5 суддів.

Саме судді визначали, хто з спортсменів отримає найвищі 20 балів. Зокрема, вони оцінювали приземлення, а за падіння вони знімали 7 балів.

На трамплінах є працюючий 20... Розгорнути

Серед дівчат на трампліні К-75 перемогла Каріна Козлова. Друге місце посіла Жанна Глухова, третє – Анастасія Тутко.

У чоловічих змаганнях на трампліні К-90 перемогу здобув вихованець ворохтянської школи Віталій Калініченко. Його найкращим результатом став стрибок на 101.5 метра. Друге місце посів Євген Марусяк, а третім став Дмитро Мазурчук.

У чоловічих змаганнях на тра... Розгорнути

"Головне у стрибках – це третій підхід. Саме тоді вирішується, хто переміг. Я проробив свою роботу максимально якісно. Результат – кубок у мене. Стрибок міг бути і на 107 метрів, але тутешня завищена траєкторія не зовсім підходить під мою техніку. Я трохи коригував політ, аби стрибнути точно більше 100 метрів. І цього вистачило для перемоги’’, – каже Віталій Калініченко.

Змагання проходили 29 вересня у Ворохті

Окремі подарунки за участь вручили наймолодшим спортсменам "Кубка Висоти" – 12-річній Анастасії Куртяк та 13-річному Денису Простаку.

Учасники ''Кубка висоти'' у Ворохті

Окремо відзначили представників лижного двоборства. Перше місце посів Ростислав Кіращук, другим став Дмитро Мазурчук, а третє місце здобув Олександр Шумбарець. Спортсменам вручили спортивну форму та інші призи від партнерів.

Попри понад столітню історію, ворохтянські трампліни досі залишаються місцем, де народжуються нові покоління українських стрибунів.

''Кубок Висоти'' – одна зі с... Розгорнути

Сьогодні їхнє майбутнє залежить не лише від майстерності спортсменів та відданості тренерів, а й від підтримки тих, хто готовий вкладатися у розвиток цього унікального для України виду спорту. І ''Кубок Висоти'' – одна зі спроб зберегти традицію, яка у Ворохті триває вже понад сто років.