Кубок світу з біатлону 2026/2027: календар і розклад усіх гонок, точний час початку

Новий сезон Кубка світу з біатлону стартує 26 листопада 2026 року у фінському Контіолахті. До календаря включено етапи в Європі, а головним змаганням зими стане чемпіонат світу в естонському Отепяя, який відбудеться з 10 до 21 лютого 2027 року.

Календар Кубка світу з біатлону 2026/2027

Етап 1: Контіолахті, Фінляндія

26 листопада

17:10, індивідуальна гонка 20 км, чоловіки.

27 листопада

17:10, індивідуальна гонка 15 км, жінки.

28 листопада

14:10, одиночна змішана естафета.

16:15, змішана естафета.

29 листопада

14:00, спринт 10 км, чоловіки.

17:15, спринт 7,5 км, жінки.

Етап 2: Гохфільцен, Австрія

4 грудня

12:25, спринт 7,5 км, жінки.

15:15, спринт 10 км, чоловіки.

5 грудня

13:15, гонка переслідування 10 км, жінки.

15:30, гонка переслідування 12,5 км, чоловіки.

6 грудня

12:30, естафета 4х6 км, жінки.

15:15, естафета 4х7,5 км, чоловіки.

Етап 3: Ансі – Ле-Гран-Борнан, Франція

10 грудня

15:15, спринт 7,5 км, жінки.

11 грудня

15:15, спринт 10 км, чоловіки.

12 грудня

13:15, гонка переслідування 10 км, жінки.

15:45, гонка переслідування 12,5 км, чоловіки.

13 грудня

13:15, масстарт 12,5 км, жінки.

15:45, масстарт 15 км, чоловіки.

Етап 4: Поклюка, Словенія

2 січня

12:25, спринт 10 км, чоловіки.

15:10, спринт 7,5 км, жінки.

3 січня

12:35, естафета 4х7,5 км, чоловіки.

15:15, естафета 4х6 км, жінки.

Етап 5: Рупольдинг, Німеччина

6 січня

15:15, естафета 4х6 км, жінки.

7 січня

15:15, естафета 4х7,5 км, чоловіки.

8 січня

15:15, спринт 7,5 км, жінки.

9 січня

13:00, спринт 10 км, чоловіки.

10 січня

13:00, гонка переслідування 10 км, жінки.

15:45, гонка переслідування 12,5 км, чоловіки.

Етап 6: Антгольц-Антерсельва, Італія

14 січня

15:15, індивідуальна гонка 20 км, чоловіки.

15 січня

15:15, індивідуальна гонка 15 км, жінки.

16 січня

12:45, одиночна змішана естафета.

15:30, змішана естафета.

17 січня

13:45, масстарт 15 км, чоловіки.

16:00, масстарт 12,5 км, жінки.

Етап 7: Нове-Место, Чехія

21 січня

17:30, спринт 7,5 км, жінки.

22 січня

17:30, спринт 10 км, чоловіки.

23 січня

15:45, масстарт 12,5 км, жінки.

18:00, естафета 4х7,5 км, чоловіки.

24 січня

15:35, естафета 4х6 км, жінки.

18:10, масстарт 15 км, чоловіки.

Етап 8: Оберхоф, Німеччина

4 березня

15:45, спринт 10 км, чоловіки.

5 березня

15:10, спринт 7,5 км, жінки.

6 березня

14:45, гонка переслідування 12,5 км, чоловіки.

17:00, гонка переслідування 10 км, жінки.

7 березня

13:45, естафета 4х7,5 км, чоловіки.

16:50, естафета 4х6 км, жінки.

Етап 9: Естерсунд, Швеція

11 березня

17:10, індивідуальна гонка 15 км, жінки.

12 березня

17:10, індивідуальна гонка 20 км, чоловіки.

13 березня

15:30, одиночна змішана естафета.

18:10, змішана естафета.

14 березня

15:30, масстарт 12,5 км, жінки.

18:10, масстарт 15 км, чоловіки.

Етап 10: Холменколлен, Норвегія

18 березня

17:30, спринт 10 км, чоловіки.

19 березня

17:30, спринт 7,5 км, жінки.

20 березня

15:45, гонка переслідування 10 км, чоловіки.

18:00, гонка переслідування 10 км, жінки.

21 березня

14:30, масстарт 15 км, чоловіки.

17:00, масстарт 12,5 км, жінки.

Чемпіонат світу з біатлону 2027

Головний турнір сезону відбудеться в естонському Отепяе з 10 по 21 лютого. До програми змагань включено 12 гонок: змішані естафети, спринти, гонки переслідування, індивідуальні старти, класичні естафети та масстарти.

10 лютого

17:10, змішана естафета.

12 лютого

17:30, спринт 10 км, чоловіки.

13 лютого

18:00, спринт 7,5 км, жінки.

14 лютого

17:05, гонка переслідування 12,5 км, чоловіки.

19:30, гонка переслідування 10 км, жінки.

16 лютого

18:10, одиночна змішана естафета.

17 лютого

18:10, індивідуальна гонка 20 км, чоловіки.

18 лютого

18:10, індивідуальна гонка 15 км, жінки.

19 лютого

18:30, естафета 4х7,5 км, чоловіки.

20 лютого

18:30, естафета 4х6 км, жінки.

21 лютого

16:45, масстарт 15 км, чоловіки.

19:10, масстарт 12,5 км, жінки.

Минулого сезону КС українська збірна не завоювала жодної медалі. У чоловічому загальному заліку найкращим серед українців став Віталій Мандзин, який посів 25-те місце. У жіночому рейтингу найвище місце посіла Христина Дмитренко, завершивши сезон на 52-й сходинці.

У командних змаганнях найкращим результатом України стало п’яте місце в одиночній змішаній естафеті на етапі в чеському Нове-Мєсто. Після дискваліфікації збірної Німеччини українці піднялися на одну позицію в підсумковому протоколі. У чоловічій класичній естафеті найкращим результатом стало сьоме місце на етапі в Гохфільцені

*час київський