Кубок світу з біатлону 2026/2027: календар і розклад усіх гонок, точний час початку
Найважливіше біатлонне змага...
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Новий сезон Кубка світу з біатлону стартує 26 листопада 2026 року у фінському Контіолахті. До календаря включено етапи в Європі, а головним змаганням зими стане чемпіонат світу в естонському Отепяя, який відбудеться з 10 до 21 лютого 2027 року.
Календар Кубка світу з біатлону 2026/2027
Етап 1: Контіолахті, Фінляндія
26 листопада
17:10, індивідуальна гонка 20 км, чоловіки.
27 листопада
17:10, індивідуальна гонка 15 км, жінки.
28 листопада
14:10, одиночна змішана естафета.
16:15, змішана естафета.
29 листопада
14:00, спринт 10 км, чоловіки.
17:15, спринт 7,5 км, жінки.
Етап 2: Гохфільцен, Австрія
4 грудня
12:25, спринт 7,5 км, жінки.
15:15, спринт 10 км, чоловіки.
5 грудня
13:15, гонка переслідування 10 км, жінки.
15:30, гонка переслідування 12,5 км, чоловіки.
6 грудня
12:30, естафета 4х6 км, жінки.
15:15, естафета 4х7,5 км, чоловіки.
Етап 3: Ансі – Ле-Гран-Борнан, Франція
10 грудня
15:15, спринт 7,5 км, жінки.
11 грудня
15:15, спринт 10 км, чоловіки.
12 грудня
13:15, гонка переслідування 10 км, жінки.
15:45, гонка переслідування 12,5 км, чоловіки.
13 грудня
13:15, масстарт 12,5 км, жінки.
15:45, масстарт 15 км, чоловіки.
Етап 4: Поклюка, Словенія
2 січня
12:25, спринт 10 км, чоловіки.
15:10, спринт 7,5 км, жінки.
3 січня
12:35, естафета 4х7,5 км, чоловіки.
15:15, естафета 4х6 км, жінки.
Етап 5: Рупольдинг, Німеччина
6 січня
15:15, естафета 4х6 км, жінки.
7 січня
15:15, естафета 4х7,5 км, чоловіки.
8 січня
15:15, спринт 7,5 км, жінки.
9 січня
13:00, спринт 10 км, чоловіки.
10 січня
13:00, гонка переслідування 10 км, жінки.
15:45, гонка переслідування 12,5 км, чоловіки.
Етап 6: Антгольц-Антерсельва, Італія
14 січня
15:15, індивідуальна гонка 20 км, чоловіки.
15 січня
15:15, індивідуальна гонка 15 км, жінки.
16 січня
12:45, одиночна змішана естафета.
15:30, змішана естафета.
17 січня
13:45, масстарт 15 км, чоловіки.
16:00, масстарт 12,5 км, жінки.
Етап 7: Нове-Место, Чехія
21 січня
17:30, спринт 7,5 км, жінки.
22 січня
17:30, спринт 10 км, чоловіки.
23 січня
15:45, масстарт 12,5 км, жінки.
18:00, естафета 4х7,5 км, чоловіки.
24 січня
15:35, естафета 4х6 км, жінки.
18:10, масстарт 15 км, чоловіки.
Етап 8: Оберхоф, Німеччина
4 березня
15:45, спринт 10 км, чоловіки.
5 березня
15:10, спринт 7,5 км, жінки.
6 березня
14:45, гонка переслідування 12,5 км, чоловіки.
17:00, гонка переслідування 10 км, жінки.
7 березня
13:45, естафета 4х7,5 км, чоловіки.
16:50, естафета 4х6 км, жінки.
Етап 9: Естерсунд, Швеція
11 березня
17:10, індивідуальна гонка 15 км, жінки.
12 березня
17:10, індивідуальна гонка 20 км, чоловіки.
13 березня
15:30, одиночна змішана естафета.
18:10, змішана естафета.
14 березня
15:30, масстарт 12,5 км, жінки.
18:10, масстарт 15 км, чоловіки.
Етап 10: Холменколлен, Норвегія
18 березня
17:30, спринт 10 км, чоловіки.
19 березня
17:30, спринт 7,5 км, жінки.
20 березня
15:45, гонка переслідування 10 км, чоловіки.
18:00, гонка переслідування 10 км, жінки.
21 березня
14:30, масстарт 15 км, чоловіки.
17:00, масстарт 12,5 км, жінки.
Чемпіонат світу з біатлону 2027
Головний турнір сезону відбудеться в естонському Отепяе з 10 по 21 лютого. До програми змагань включено 12 гонок: змішані естафети, спринти, гонки переслідування, індивідуальні старти, класичні естафети та масстарти.
10 лютого
17:10, змішана естафета.
12 лютого
17:30, спринт 10 км, чоловіки.
13 лютого
18:00, спринт 7,5 км, жінки.
14 лютого
17:05, гонка переслідування 12,5 км, чоловіки.
19:30, гонка переслідування 10 км, жінки.
16 лютого
18:10, одиночна змішана естафета.
17 лютого
18:10, індивідуальна гонка 20 км, чоловіки.
18 лютого
18:10, індивідуальна гонка 15 км, жінки.
19 лютого
18:30, естафета 4х7,5 км, чоловіки.
20 лютого
18:30, естафета 4х6 км, жінки.
21 лютого
16:45, масстарт 15 км, чоловіки.
19:10, масстарт 12,5 км, жінки.
Минулого сезону КС українська збірна не завоювала жодної медалі. У чоловічому загальному заліку найкращим серед українців став Віталій Мандзин, який посів 25-те місце. У жіночому рейтингу найвище місце посіла Христина Дмитренко, завершивши сезон на 52-й сходинці.
У командних змаганнях найкращим результатом України стало п’яте місце в одиночній змішаній естафеті на етапі в чеському Нове-Мєсто. Після дискваліфікації збірної Німеччини українці піднялися на одну позицію в підсумковому протоколі. У чоловічій класичній естафеті найкращим результатом стало сьоме місце на етапі в Гохфільцені
*час київський
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