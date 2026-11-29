Ковтун, який відмовився виступати за Україну, розповів про наслідки зміни громадянства на хорватське

Відомий український спортивний гімнаст Ілля Ковтун зізнався, що після зміни спортивного громадянства на хорватське не отримав особливого потоку претензій від спортсменів, які залишилися в Україні. За словами 23-річного уродженця Черкас, хоча його вчинок і обговорювали в інтерв’ю та соціальних мережах, жодного хейту не було.

Ведуча YouTube-проєкту Sportcast Паола Борович запитала Іллю, чи зв’язувалися з ним українські спортсмени, щоб дорікнути за від’їзд і небажання залишатися на батьківщині.

Ковтун і Борович. Джерело: Кадр із відео

Гімнаст відповів, що особистих повідомлень із подібними претензіями майже не було. Водночас деякі спортсмени висловлювалися про його рішення в інтерв’ю, обговорюючи зміну громадянства та від’їзд з України.

Ковтун зізнався, що в той період його сторінка в Instagram переживала пік популярності. При цьому найбільший інтерес до публікацій, за його спостереженнями, викликали саме негативні коментарі.

Спортсмен розповів, що спокійно ставився до критики й не сприймав подібні висловлювання серйозно. Деякі коментарі навіть викликали в нього сміх.

"Це були дрібні дурниці, з деяких я навіть сміявся, коли читав: ну, кумедно. Загалом я сприйняв усе нормально", – заявив Ковтун в інтерв’ю хорватському спортивному виданню Sportske novosti.

Що ще сказав Ковтун в інтерв’ю Sportske novosti:

Нагадаємо, що у складі збірної України Ковтун здобув дві медалі чемпіонатів світу в особистому багатоборстві: "бронзу" у 2021 році та "срібло" у 2023-му.

17-річний Ковтун із медалями. Джерело: European Gymnastics

У його активі також титул чемпіона Європи на паралельних брусах у 2023 році, три золоті нагороди континентальної першості у 2024-му та "срібло" Олімпіади-2024 на цьому ж снаряді. У Парижі він також став четвертим у багатоборстві та вільних вправах. На честь гімнаста названо елемент на паралельних брусах, включений до міжнародних правил.

Ковтун із тренеркою Іриною Горбачовою. Джерело: НОК України

У серпні Ковтун став чемпіоном Європи в багатоборстві, вже виступаючи за Хорватію. Він випередив російського гімнаста лише на 0,001 бала і здобув для нової збірної "золото". Після перемоги представники російської команди негативно висловилися про спортсмена, назвавши його слабким суперником. У жовтні на чемпіонаті світу в Нідерландах українець знову опинився в центрі уваги через інцидент із російським гімнастом.

Ковтун із медаллю

Раніше Ковтун пояснював обставини переходу до збірної Хорватії, назвавши зміну спортивного громадянства найскладнішим рішенням у своїй кар’єрі. Крім того, гімнаст розповів про свої досягнення, якими потішив Україну.

Ковтун (крайній ліворуч) у с... Розгорнути

Тренерка спортсмена Ірина Горбачова, зі свого боку, стверджувала, що Україна не оплачувала підготовку Ковтуна до Олімпійських ігор 2024 року. В інтерв’ю OBOZ.UA вона також докладно розповіла про підготовку гімнаста до олімпійського турніру.