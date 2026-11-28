Ковтун, який відмовився від українського громадянства, зізнався, чого йому "бракує найбільше" на новій батьківщині

Відомий український гімнаст Ілля Ковтун розповів, за чим сумує після переїзду до Хорватії та зміни спортивного громадянства. 23-річний уродженець Черкас зізнався, що найбільше хотів би знову опинитися у своєму колишньому черкаському тренувальному залі й побачити, як там зараз займаються діти.

В інтерв’ю Ковтуна запитали, чого йому бракує в рідному місті, а також нагадали про розлуку з родиною. Відповідаючи на запитання, гімнаст насамперед згадав місце, де проводив значну частину свого часу.

17-річний Ковтун. Джерело: European Gymnastics

За словами Іллі, він жив не в самих Черкасах, а в розташованому неподалік селі. Якби в нього з’явилася можливість повернутися, спочатку він хотів би подивитися, як змінилося це місце, а потім вирушив би до спортивної зали.

"Найбільше, мабуть, я проводив часу в залі. Ми зараз, звісно, тренуємося в чудових умовах, але хотілося б прийти саме до цього залу, подивитися, як там, як тренуються діти. Мені здається, цього бракує найбільше", – розповів Ковтун в інтерв’ю проєкту Sportcast для хорватського спортивного видання Sportske novosti.

Гімнаст уточнив, що нинішні умови для тренувань у Хорватії його влаштовують, однак йому хотілося б знову відвідати саме колишній зал, подивитися на його стан і побачити дітей, які там тренуються.

"Ми зараз, звісно, тренуємося в чудових умовах, але хотілося б прийти саме до цього залу, подивитися, як там усе, як тренуються діти. Мені здається, цього бракує найбільше", – зізнався спортсмен.

Ковтун дав інтерв’ю хорватським медіа. Джерело: Кадр із відео

Ковтун також відповів на запитання про те, коли востаннє приїжджав у рідні місця. За його словами, від останнього візиту минуло близько п’яти з половиною або майже шість років.

Що ще сказав Ковтун в інтерв’ю Sportske novosti:

Як повідомляв OBOZ.UA, у липні 2025 року гімнаст офіційно перейшов під прапор Хорватії. Після завершення передбаченого правилами періоду очікування він отримав можливість виступати за нову збірну.

Ковтун із тренеркою Іриною Горбачовою. Джерело: НОК України

У серпні Ковтун здобув для Хорватії "золото" чемпіонату Європи в багатоборстві, випередивши представника Росії лише на 0,001 бала. Після цього в російській збірній зневажливо відгукнулися про українського гімнаста, назвавши його слабким суперником. А на чемпіонаті світу в Нідерландах у жовтні Ковтун опинився в центрі скандалу після вчинку щодо російського спортсмена.

Титулований гімнаст здобув срібло

Раніше гімнаст пояснював причини зміни спортивного громадянства та переходу до збірної Хорватії, назвавши це рішення найважчим у своїй кар’єрі. Також він розповідав, чим зміг порадувати Україну.

Своєю чергою, тренерка Ковтуна Ірина Горбачова раніше заявляла в інтерв’ю OBOZ.UA, що Україна не фінансувала підготовку її підопічного до Олімпійських ігор 2024 року. Вона також розповіла про підготовку гімнаста до головного старту чотириріччя.