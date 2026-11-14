"Коли в Москві допоміг Усику..." Промоутер зробив відверте зізнання про українського чемпіона

Відомий німецький промоутер Калле Зауерланд, який представляє інтереси британського боксера Вітала Райлі (14-0, 7 КО), розповів про свою роль у кар’єрі Олександра Усика (25-0, 16 КО) і назвав найкращий період у виступах українця. На його думку, вершиною кар’єри Усика стала перша важка вага, а одним із головних боїв у цьому дивізіоні було протистояння з латвійцем Майрісом Брієдісом.

Зауерланд згадав фінал Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS), у якому Усик у липні 2018 року переміг Мурата Гассієва одностайним рішенням суддів. Поєдинок відбувся в Москві, а на кону стояли чотири чемпіонські пояси першої важкої ваги. Після цієї перемоги українець став абсолютним чемпіоном світу.

"Я був безпосередньо залучений до кар’єри Усика в першій важкій вазі й відіграв у ній певну роль. Особливо мені запам’яталося, як у Москві того знаменитого вечора я допоміг йому здобути четвертий чемпіонський пояс. Для мене саме той момент став вершиною його кар’єри", – розповів промоутер в інтерв’ю Fight Wire.

Водночас Зауерланд вважає, що суперники українця в першій важкій вазі були серйознішими, ніж боксери, з якими він зустрічався після переходу до надважкого дивізіону. Як приклад промоутер навів бій Усика з Майрісом Брієдісом.

"Я аж ніяк не хочу применшувати досягнення Тайсона Ф’юрі чи Ентоні Джошуа. Але якщо порівняти суперників Усика в першій важкій вазі з тими, з ким він зустрічався в надважкому дивізіоні, рівень перших протистоянь був значно вищим. Візьмімо хоча б бій із Брієдісом. Того вечора він був на піку своєї кар’єри. Для мене саме протистояння з Брієдісом стало найвищою точкою кар’єри українця", – заявив Зауерланд.

Калле Зауерланд. Джерело: Кадр із відео

Промоутер також висловився про можливе повернення Усика до першої важкої ваги заради поєдинку з володарем титулів WBA і WBO Девідом Бенавідесом (32-0, 25 КО). Він назвав таке протистояння чудовим варіантом і зазначив, що в дивізіоні достатньо цікавих боїв для організації нового турніру Всесвітньої боксерської суперсерії.

Олександр Усик із чемпіонськими поясами.

Зауерланд не виключив, що після поєдинку з Бенавідесом Усик міг би зустрітися з Віталом Райлі. Водночас він наголосив, що зараз представляє інтереси британського боксера і розраховує на його подальше просування до чемпіонських титулів.

"Я бачив найкращого Усика і добре знаю, на що він здатний. Зараз наші шляхи перетинаються в ідеальний для нас момент. Він іде на спад, а ми рухаємося вгору. Одного дня Вітал Райлі стане абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі", – заявив промоутер.

Девід Бенавідес

Нагадаємо, що Калле Зауерланд був організатором і головним промоутером Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS), яка стала переломним етапом у кар’єрі Олександра Усик а . У сезоні 2017–2018 років українець зміг за один рік об’єднати всі чотири чемпіонські пояси, перемогти у фіналі WBSS у першій важкій вазі та вийти на світовий рівень.