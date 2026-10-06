Клуб російського підприємця вигнав українського тренера "за найгірший результат в історії"

Український тренер Дмитро Чигринський залишив посаду головного тренера кіпрської "Красави" після провального старту сезону. Команда програла всі чотири перші матчі чемпіонату Кіпру і після чотирьох турів не набрала жодного очка.

Для 39-річного Чигринського призначення в "Красаву" стало першим досвідом роботи головним тренером. До цього колишній захисник донецького "Шахтаря" та збірної України входив до тренерського штабу грецького "Аріса". Кіпрський клуб фахівець очолив у липні 2026 року.

Дмитро Чигринський звільнений з "Красави". Джерело: https://www.instagram.com/krasavafc

Початок сезону виявився вкрай невдалим. "Красава" поступилася у всіх чотирьох стартових турах чемпіонату Кіпру, забивши два м'ячі та пропустивши десять. З урахуванням товариських матчів літньої підготовки показники команди склали чотири забиті та 21 пропущений гол.

Чигринський провалив свою роботу в клубі. Джерело: https://www.instagram.com/krasavafc

Після чотирьох турів "Красава" посідає останнє, 12-те місце в чемпіонаті Кіпру. На цьому тлі клуб оголосив про звільнення Чигринського з посади, проте остаточно оформити розірвання трудових відносин сторонам поки що не вдалося.

Контракт українського фахівця продовжує діяти через розбіжності щодо умов його розірвання. Прес-секретар "Красави" Христофорос Міхаїлудіс заявив, що клуб незадоволений позицією тренера.

Дмитро Чигринський. Джерело: https://www.instagram.com/krasavafc

За словами представника кіпрського клубу, решта членів тренерського штабу – Іван Стойкович, Антоніос Куріс та Клеантіс Ефстатіадіс – погодилися на запропоновану компенсацію та підписали необхідні документи. Чигринський та його агент, як стверджує Міхаїлудіс, наполягають на власних умовах і відмовляються оформляти розірвання контракту.

У "Красаві" розраховують врегулювати суперечку без подальшого конфлікту й очікують зміни позиції українського фахівця.

Власником і президентом "Красави" є російський блогер і колишній футболіст Євген Савін. Після початку повномасштабної війни він засудив агресію Росії та переніс клуб на Кіпр.

Євген Савін та Дмитро Чигринський. Джерело: https://www.instagram.com/krasavafc

Повідомляється, що після відходу Чигринського команду очолить іспанський фахівець Гільєрмо.