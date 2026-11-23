Харлан звернулася до Меланії Трамп: що заявила українська олімпійська чемпіонка

Дворазова олімпійська чемпіонка Ольга Харлан закликала світову спільноту і особисто першу леді США Меланію Трамп домогтися звільнення українців з окупованих територій. Уродженка Миколаєва, зокрема, звернула увагу на ситуацію на Кінбурнській косі, де залишаються близько 100 мирних жителів і склалася важка гуманітарна ситуація.

Про це Харлан написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Найтитулованіша українська спортсменка в історії Олімпійських ігор підкреслила, що на окупованих територіях люди опинилися в повній ізоляції та потребують термінової допомоги.

Ольга Харлан. Джерело: Facebook Ольги Харлан

Меланія Трамп прийняла украї... Джерело: X/Twitter Меланії Трамп Розгорнути

"Я звертаюся до світової спільноти та особисто Меланії Трамп із закликом допомогти звільнити цивільних людей з окупованої Кінбурнської коси та інших окупованих росією територій України. На цих землях через дії країни-агресора склалася катастрофічна гуманітарна ситуація. Люди змушені жити в ізоляції, без належної допомоги та безпеки. Потрібна міжнародна підтримка та негайні рішучі дії, щоб урятувати тих, хто досі перебуває в окупації. Я прошу кожного: поширюйте цю інформацію якомога ширше! Нехай увесь світ дізнається про гуманітарну катастрофу на Кінбурнській косі та долю людей, які там залишаються!" – йдеться у зверненні фехтувальниці.

Харлан закликала до евакуаці... Джерело: Facebook Розгорнути

Фото повернення українців із... Джерело: Telegram/ДСНС Розгорнути

Нагадаємо, наприкінці жовтня за посередництва Меланії Трамп було проведено евакуацію жителів окупованих Олешок Херсонської області. Тоді до України повернулися кілька сотень людей.

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