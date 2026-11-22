"Харківські Соколи" ефектно обіграли "Запоріжжя" в Суперлізі GGBET

Харківські Соколи успішно завершили 7-й тур чемпіонату України з баскетболу в Суперлізі GGBET, упевнено обігравши Запоріжжя на своєму паркеті з рахунком 82:58. Підопічні Євгена Ісакова зазнали другої поразки поспіль, а команда Дмитра Забірченка здобула вже дев’яту перемогу.

Суперліга GGBET. Регулярний чемпіонат

Київ, ПС Венето

Київ-Баскет – Запоріжжя 82:58 (22:12, 21:21, 18:17, 21:8)

Харківські Соколи: Сушкін (14 + 4 підбирання + 6 передачі), Соловйов (15 + 3 підбирання), Клевзуник (14 + 6 підбирань + 3 передачі), Сандул (7 + 3 підбирання + 2 передачі), Хохоник (4 + 6 підбирань + 10 передач) – старт; Романиця (12 + 5 підбирань + 3 передачі), Клебан (13), Безима (0), Ліщина (3), Змієвський (0).

Запоріжжя: Ніколайчук (8 + 5 підбирань), Пауелл (14 + 12 підбирань), Ілеледжі (12), Мартинов (14 + 2 передачі), Буц (7 + 4 підбирання + 3 передачі ) – старт; Величко (3 + 3 підбирання), Кіктєв (0) Петренко (0), Кліманов (0).

Київ-Баскет – Запоріжжя. Джерело: ФБУ

Ключове з матчу

Пропустивши стартові два очки, Харківські Соколи одразу ж увімкнулися та заволоділи ініціативою, впевнено забравши першу чверть із подвійною перевагою. Господарі добре захищалися і непогано атакували, закинувши три кидки з периметра та шість з середньої та близької дистанції. Натомість у Запоріжжя справи на початку пішли не дуже, проте вже в другій десятихвилинці підопічні Євгена Ісакова прокинулися та розпочали відрізок ривком 8:0, який майже на 100% "ліквідував" гандикап "соколів". Гра продовжилася у конкурентній боротьба, унаслідок якої харків’яни повернули подвійне лідерство. На перерву пішли за рахунку 43:33 на їхню користь.

У третій чверті гості знову наблизилися до підопічних Дмитра Забірченка, але їхні старання були нівельовані декількома гарячими хвилинами від господарів, за які вони тричі влучили з периметра і успішно реалізували пару швидких відривів. Попри всі спроби команди Євгена Ісакова, на фінальний період матчу вони виходили із непростим завданням – відіграти 11 очок відставання. І вони з ним зовсім не впоралися: харків’яни вибухово розпочали останню десятихвилинку і ще до її екватору фактично закрили питання переможця, відірвавшись від суперника на понад 20 очок.

Кінцевий результат – 82:58.

Київ-Баскет – Запоріжжя. Джерело: ФБУ

Герой матчу

Денис Клевзуник. За 37 хвилин на паркеті захисник набрав 14 очок, 6 підбирань та 3 передачі. Показник ефективності – 16. Окрім нього чудові перформанси в Сушкіна (14 + 4 підбирання + 6 передач), Соловйова (15 + 3 підбирання), Романиці (12 + 5 підбирань + 3 передачі) та Хохоника, який до 4 очок та 6 підбирань додав ще й 10 передач.

У Запоріжжя дабл-дабл оформив Джуліан Пауелл, який записав у свій актив 14 + 12 підбирань. Також у нього найвищий показник ефективності у матчі – 19.

Київ-Баскет – Запоріжжя. Джерело: ФБУ

Цифри матчу

9 перемога поспіль для Харківських Соколів!

10:2 – реалізовані триочкові на користь харків’ян.

36:36 – рівність за підбираннями.

28:3 – тотальна перевага лави запасних господарів.

Що далі

Запоріжжя наступного тижня у Дніпрі прийматиме Прикарпаття-Говерлу та Хмельницький. Своє чергою Харківські Соколи повернуться на паркет у грудні.