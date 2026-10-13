Калейдоскоп елітних зустрічей. Як із 18 матчів Ліги чемпіонів обрати найцікавіший у 2-му турі?

Ліга чемпіонів повернулася після довгої паузи – і вже йде до нас із кількома фіналами, потенційно кричущими новачками та іграми, які важко назвати рівнем елітного футболу. Нас знову чекає 18 матчів – OBOZ.UA розповідає, який із них точно слід переглянути та за чим слідкувати в парах.

"Рома" – "Реал": колишні з колишніми

Положення у домашній лізі: 3 місце Серії А – 4 місце Ла Ліги

Очні зустрічі: 12 (3 перемог "Роми" – 1 нічиїх – 8 перемог "Реала")

Остання гра: 0:2, груповий етап ЛЧ 17/18

Цікава пара з точки зору можливих рішень для команд. Мадридці виграли чотири останні поєдинки всуху, а також у Римі їм відчайдушно щастить. Із мінусів для фанатів "Реала" – доступний Вінісіус. Ще з мінусів – команда вцілому не вражає, а попереду щільні тижні, де будуть ще матч ЛЧ та Ель-Класіко. З іншого боку, "Рома" виграла 8 із 9 домашніх матчів Ліги чемпіонів за останній період. Головна теза – наскільки в цій грі перетинаються колишні! Захисник "Реала" Дін Хейсен провів за "Рому" 14 матчів кілька сезонів тому, тоді як Антоніо Рюдігер зіграв за італійців 72 матчі у свій період. УЄФА наводить навіть таку інформацію, що Дібала та Мален вже перетинался з вершковими та поступалися їм у фіналах ЛЧ: аргентинець із "Ювентусом" 9 років тому, а голландець із дортмундською "Боруссією" у 2024-му. Але вся увага буде прикута до постаті Моуріньо – екс-тренер "Роми" тепер очолює "Реал". Саме він привів римлян до перемоги в першому розіграші Ліги конференцій 5 років тому, а пізніше вивів команду у фінал Ліги Європи. Тепер він повертається до місць минулої слави – та чи будуть йому так раді? Знову в центрі уваги і Кіліан Мбаппе, який може стати наймолодшим футболістом із сотнею матчів у Лізі чемпіонів. Завтра йому буде 27 років і 298 днів, це на 4 місяці менше за такий же рекорд у Мессі, тому француз має ще вдосталь нагод побити цей рекорд. Якщо це станеться – це вже Золотий м’яч?

Головний тренер клубу Жозе Моуріньо. Джерело: Real Madrid C.F.

"Атлетіко" – "Манчестер Юнайтед": чи це рівень ЛЧ?

Положення у домашній лізі: 2 місце Ла Ліги – 13 місце АПЛ

Очні зустрічі: 2 (1-1-0)

Остання гра: 1:0, плей-оф ЛЧ 21/22

Пара цікава й років 10 тому могла претендувати на фінал на цій стадії. Однак сьогодні в нас постає інше питання – чи це рівень Ліги чемпіонів? МЮ зганьбився в АПЛ проти "Тоттенгема", а в ЛЧ має впевнену стартову перемогу. З іншого боку – майже іспанський лідер, який почав із дуже поганого матчу проти "Ліверпуля". Тепер інша англійська перевірка й можливість взяти легкі очки. В "Атлетіко" тільки-но позбулися відкритих проблем з Альваресом, нападник повернувся до гри, хоча просто перебуває в стані матрасників – зіграні хвилини вже переходять за кілька сотень, але за весь цей час він так і не забив. І в цей момент на арену виходить статистика: підопічні Сімеоне ніколи не перегравали англійські клуби на груповому етапі ЛЧ, тоді як Каррік керує надуспішною проти іспанців командою. Позаду в МЮ – 49 матчів, де не було нульової нічиї на міжнародній арені. Щось нам підказує, що саме в цій грі може бути 0:0. З огляду на два абсолютно непередбачувані склади, сьогодні може бути й новий рекорд за голами в елітному турнірі.

"Манчестер Сіті" – ПСЖ: битва грошовитих мішків

Положення у домашній лізі: 1 місце АПЛ – 4 місце Ліги 1

Очні зустрічі: 7 (4-1-2)

Остання гра: 2:4, Етап ліги ЛЧ 25/26

Фінал вже зараз. Такою могла б бути вітрина цієї пари. Але є але. Доля полюбляє іронію – після скандалу зі штрафами для "Сіті" зійдуться майже покарана команда та потенційно покарана команда. Це клуби з грошима, проти яких нічого не зробиш, але щось треба. І поки Англія шукає рішення – містяни продовжують виграшну ходу. Вони втратили кількох важливих футболістів перебудувалися, тепер комбо Холанда, Шеркі, Доку та Гвардіола створює впевненість у кожній лінії. Протистоятиме їм не менш досвідчена та зіграна одинадцятка, де є Дембеле, Дуе, Кварацхелія та Вітінья. УЄФА цікаво рахує статистику – наприклад, ван Ністелрой має 48 голів у 60 матчах. Набагато більше забив Холанд (59 у 59) і щоб закріпити за собою домінування, йому достатньо просто вийти на поле. Щодо гри, то англійці програли лише один з 25 останніх домашніх матчів групового етапу. А ПСЖ не поступається англійським клубам 11 матчів поспіль. Ви хотіли щось цікаве? Беріть – це, певно, головний матч 2 туру.

"Буде" – "Боруссія": хто з жовтих жовтіший?

Положення у домашній лізі: 2 місце Ліги Норвегії – 2 місце Бундесліги

Очні зустрічі: 1 (0-1-0)

Остання гра: 2:2, Етап ліги ЛЧ 25/26

Ну і родзинка нашого анонсу – норвежці проти німців. "Буде" бив команди багатьох топових чемпіонатів, але з Бундесліги ще не встиг. "Боруссія" не вперше грає з норвежцями, але все ще має забивати більше, щоб нарешті перемогти. Завтрашньою грою "Буде" завершує з німецькими важковаговиками (іронічно, що в іншому матчі туру "Баварія" зіграє проти ще одного норвезького клубу "Вікінг"). У вересні жовті влетіли мюнхенцям 0:5, але цього разу очікують зовсім інший футбол. Результативність у дортмундів проти скандинавів космічна: 7 матчів в історії і 37 м'ячів, а в останніх 17 матчах німецького клубу на загальному етапі було забито 75 м'ячів. До слова, минулого сезону ці ж команди зіграли 2:2 у групі, теж доволі результативно. Прийшов час масштабного реваншу. Але для кого?

"Феєнорд" – "Комо": специфічна гра туру

Положення у домашній лізі: 1 місце Ередивізі – 7 місце Серії А

Очні зустрічі: не перетиналися

Якщо б вам рік тому запропонували за гроші подивитися такий матч – чи ви погодилися б? Бо з одного боку в нас "Феєнорд", який виграв лише 1 із семи останніх матчів проти італійських клубів. З іншого боку – унікальний новачок "Комо", в якого вам може бути відомо хіба що про тренера Сеска Фабрегаса. Але насправді тут набагато більше драми й інтриги. В обох клубів це можливість взяти дорогоцінні очки проти середняка турніру, а для італійців це ще й можливість продовжити виграшну серію після перемоги над "Лейпцигом" у вересні. З гарного – нідерландська команда обов’язково забивала і виграла 4 з 5 останніх домашніх матчів ЛЧ і готується взяти третю домашню перемогу поспіль. Тоді як у "Комо" є вмотивований склад із декому відомих футболістів, а Мартін Батуріна як заряджена гармата для голів.