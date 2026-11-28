Ілля Малінін побив світовий рекорд на старті сезону після провалу на Олімпіаді. Відео

Знаменитий американський фігурист Ілля Малінін встановив новий світовий рекорд у короткій програмі на етапі Гран-прі ISU в Токіо. На турнірі NHK Trophy 27 листопада 21-річний спортсмен отримав 114,81 бала, перевершивши досягнення свого співвітчизника Нейтана Чена, яке трималося майже п’ять років.

Ілля Малінін

Малінін перевершив попередній рекорд на 0,84 бала. Чен набрав 113,97 бала на Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні. Крім того, американець покращив власний особистий результат більш ніж на 3,5 бала.

Малінін шокований своїм результатом. Джерело: Кадр із відео

Виступ Малініна став найкращим не лише за загальною оцінкою, а й за технічною складовою. За виконання елементів судді нарахували йому 68,40 бала. Попередній світовий рекорд належав Чену і становив 65,98 бала. За компоненти програми американець отримав ще 46,41 бала.

Ілля Малінін. Джерело: Кадр із відео

Фігурист чисто виконав четверний фліп, потрійний аксель і каскад із четверного лутца та потрійного тулупа. Усі непрохідні елементи отримали четвертий рівень складності.

Найближчим переслідувачем Малініна став японець Шун Сато, який набрав 96,78 бала. Американець випередив його одразу на 18,03 бала.

Трійка призерів

Особливе значення мала музика, під яку виступав спортсмен. Його коротку програму поставлено на композицію Cantata Memoria і присвячено пам’яті 28 представників фігурного катання, які загинули в авіакатастрофі над Вашингтоном у січні 2025 року.

Після виступу Малінін зізнався, що не відчував особливого тиску й виходив на лід із наміром отримати задоволення від катання та атмосфери змагань. Тому підсумкова оцінка стала для нього несподіванкою.

Ілля Малінін. Джерело: Кадр із відео

На NHK Trophy американець також виграв довільну програму, отримавши 190,50 бала. За підсумками двох виступів він набрав 305,31 бала і став переможцем турніру.

Водночас світовий рекорд за сумою двох програм залишився за Нейтаном Ченом. Його досягнення становить 335,30 бала.

Малінін також володіє світовим рекордом у довільній програмі: у грудні 2024 року на Фіналі Гран-прі ISU він набрав 238,24 бала, виконавши сім четверних стрибків. Крім того, у вересні 2022 року американець став першим фігуристом, якому вдалося чисто приземлити четверний аксель на офіційних змаганнях.

Як повідомляв OBOZ.UA, на Олімпійських іграх-2026 в Італії Малінін сенсаційно провалився, залишившись без "золота" й посівши лише восьме місце. Перемогу здобув казах Михайло Шайдоров.