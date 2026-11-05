Грандіозний скандал у тенісі. Неприємна правда про першу ракетку Росії несподівано потрапила у прямий ефір. Відео

Друга ракетка США Джессіка Пегула (№5 WTA) опинилася в центрі скандалу після того, як її розмова з тренером про найкращу тенісистку Росії Мірру Андрєєву (№3 WTA) потрапила у прямий ефір. Спортсменка не знала, що встановлені на тренувальному корті мікрофони передають не лише звуки гри, а й приватні бесіди.

Джесіка Пегула

Інцидент стався під час підготовки до Підсумкового турніру WTA, який уперше проходить в Індіан-Веллсі. Організатори транслювали тренування учасниць змагань, однак не попередили гравчинь та їхні тренерські штаби про те, що розмови на корті також можуть потрапити в ефір.

Під час розмови зі своїм тренером Марком Ноулзом Пегула висловилася про 18-річну Мирру Андрєєву, яка посідає третє місце у світовому рейтингу. Американка назвала росіянку "дівою" і заявила, що її потрібно поставити на місце.

"Я думаю, вона хороша дівчина, просто вона діва. Її потрібно поставити на місце", – сказала Пегула.

Потім американська тенісистка розкритикувала роботу іспанської фахівчині Кончити Мартінес, яка тренує Андрєєву з квітня 2024 року. На думку Пегули, наставниця сама заохочує поведінку своєї підопічної.

"Кончита завжди була дуже люб’язною зі мною, але я трохи втратила до неї повагу, тому що ця дівчина... Її треба поставити на місце", – заявила американка.

Андрєєва і Мартінес

Ноулз також підтримав розмову, зазначивши, що Андрєєвій потрібна людина, яка зможе їй заперечити. Водночас Пегула визнала ігрові переваги росіянки й високо оцінила її технічні якості.

"Вона рухається, як кішка. У неї чудова подача. Вона розумна, добре передбачає гру", – сказала тенісистка.

Крім того, Пегула порівняла Андрєєву з американкою Коко Гауфф, яка у 19 років виграла свій перший турнір серії Великого шлема. На думку Джессіки, росіянка має порівнянні ігрові дані, але поступається Гауфф у психологічній стійкості.

"Якби в неї був такий самий настрій, як у Коко, вона була б кращою за неї", – зазначила американка.

Пегула проговорилася про Андрєєву. Джерело: Кадр із трансляції

Після поширення запису в соціальних мережах представник агентства Пегули повідомив, що спортсменка не знала про можливість почути її розмову через мікрофони, тим паче про її трансляцію для публіки. За словами представника, Джессіка вже особисто зв’язалася з усіма учасниками ситуації, вважаючи правильним обговорити те, що сталося, безпосередньо, а не через ЗМІ.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) визнала відповідальність за те, що сталося. Організація підтвердила, що не попередила гравчинь і тренерів про ввімкнені мікрофони, встановлені для трансляції тренувань.

"WTA бере на себе повну відповідальність за те, що не поінформувала гравчинь та їхні команди про наявність активних мікрофонів на кортах під час тренувань перед Підсумковим турніром. Ми щиро перепрошуємо за те, що не виконали свого обов’язку належним чином поінформувати тенісисток і тренерів", – йдеться у заяві організації.

Мірра Андрєєва

Після інциденту записи тренувань на YouTube-каналі WTA видалили. Однак на той час фрагменти розмови вже розійшлися соціальними мережами. В асоціації також повідомили, що в майбутніх відеотрансляціях звук вимкнуть. Спочатку мікрофони призначалися виключно для передавання звуків розіграшів.

Примітно, що сама Пегула раніше виступала проти надмірної кількості камер під час тенісних турнірів. У січні, після додаткових зйомок на Відкритому чемпіонаті Австралії, американка назвала таку практику вторгненням в особистий простір спортсменів і закликала скоротити кількість закулісних трансляцій.

Джессіка Пегула

На Підсумковому турнірі WTA Пегула виступає в одній групі з Коко Гауфф, Оленою Рибакіною та Ліндою Носковою. Андрєєва потрапила до іншої групи, тому американка може зустрітися з росіянкою у півфіналі або фіналі змагань. Сам турнір в Індіан-Веллсі триватиме до 15 листопада.