"Говерла" впевнено переграла "Черкаські Мавпи" в Суперлізі GGBET

У матчі-відкритті 7 туру регулярного чемпіонату Суперліги GGBET "Прикарпаття-Говерла" впевнено обіграла "Черкаські Мавпи", які зазнали восьмої поразки поспіль.

Перша половина матчу в Івано-Франківську пройшла у розміреному темпі та в щільній боротьбі. Обидві команди довго розкачувалися, але поступово почали набирати очки. Господарі декілька разів намагалися піти у відрив, проте гості не дозволили суттєво розвинути успіх: найбільший відрив, якого досягнули підопічні Віктора Бугра за стартові 20 хвилин – 8 очок.

Франківці 4 рази влучили з периметра та виграли щит (25:19), "Черкаські Мавпи" відповіли двома триочковими, але більше закинули з близької та середньої дистанції. На перерву пішли за рахунку – 36:32.

У третій чверті швидкості на паркеті не зросли і такий ритм протистояння був на руку прикарпатцям, які у рамках десятихвилинки довели свій гандикап до +10 та з комфортною перевагою вийшли на заключний період матчу, який для господарів також розпочався доволі вдало, оскільки їхня перевага зросла ще більше і сталося це доволі швидко.

Команда Дмитра Нагорного намагалася щось змінити та якимось чином повернути конкуренцію у поєдинок, проте ці спроби були невдалими: "ведмеді" методично довели гру до впевненої перемоги перед власними вболівальниками.

Суперліга GGBET. Регулярний чемпіонат

Івано-Франківськ, Манеж КФВ

"Прикарпаття-Говерла" – "Черкаські Мавпи" – 74:52 (20:19, 16:13, 18:12, 20:8)