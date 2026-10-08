Гімнастка збірної України зі словами "це моя друга батьківщина" прокоментувала зміну громадянства

19-річна Анна Пікалюк, яка раніше виступала за збірну України з художньої гімнастики, отримала громадянство Хорватії та виконала норматив для включення до складу дорослої національної команди цієї країни. Спортсменка зізналася, що рішення про надання нового громадянства стало для неї несподіванкою, а Хорватію вона тепер вважає своїм домом.

Пікалюк отримала хорватський паспорт після півтора року проживання в країні. До Хорватії вона приїхала у віці 18 років і спочатку працювала тренером у клубі Aura, проте згодом вирішила відновити власну спортивну кар’єру.

"На початку війни в Україні я виїхала з рідного Києва до Відня разом із братом і мамою. Вони залишилися там, а я приїхала працювати тренером у клуб "Aura". Однак, займаючись з дітьми, я відчувала, що мені не вистачає власних тренувань і змагань. Я ще не здійснила свої мрії – не просто виїхати, а завоювати олімпійську медаль. Минулого року в літньому таборі клубу "Aura" у Пулі я поділилася своїми відчуттями з тренером Нікою", – цитує колишню українку glas-slavonije.hr.

Анна Пікалюк із паспортом Хорватії. Джерело: instagram.com/ann.pikaliuk2007

За словами гімнастки, про отримання громадянства їй повідомила тренерка Ніка Чреватіні. Пікалюк розповіла, що не знала про хід процедури, оскільки тренерка та клуб не хотіли відволікати її від підготовки.

"Коли мені зателефонували й сказали, що я хорватка, я не знала, як реагувати, просто плакала", – сказала Пікалюк. Вона також висловила подяку тренеру, клубу "Aura", Хорватському гімнастичному союзу та Хорватському олімпійському комітету за допомогу в продовженні спортивної кар’єри.

Анна Пікалюк. Джерело: instagram.com/ann.pikaliuk2007

До Хорватії спортсменка приїхала після початку повномасштабної війни. З Києва вона спочатку вирушила до Відня разом із матір’ю та братом, після чого самостійно переїхала до Хорватії. Там Пікалюк почала працювати тренером у клубі "Aura".

"Спочатку мені було дуже важко. Я не знала мови, і у мене тут нікого не було. Але тренерка Ніка, її батьки Роберт і тітка Весна дали мені все. Вони стали моєю родиною", – розповіла гімнастка.

Анна Пікалюк виступатиме в Хорватії. Джерело: instagram.com/ann.pikaliuk2007

Пікалюк зазначила, що після повернення до Загреба тепер каже, що їде додому. За її словами, Aura та Хорватія допомогли їй знову знайти дім.

"Цей паспорт — не просто документ. Хорватія тепер — моя родина. Я справді відчуваю, що це моя друга батьківщина", — заявила гімнастка.

Анна Пікалюк на Кубку Україн... Джерело: instagram.com/ann.pikaliuk2007 Розгорнути

При цьому Пікалюк не приховує, що й досі сумує за Україною. Її бабуся та дідусь залишаються в Києві. Спортсменка висловила надію, що війна закінчиться якомога швидше.

Анна з мамою. Джерело: instagram.com/ann.pikaliuk2007

Як повідомляв OBOZ.UA, 8 жовтня Міжнародна федерація гімнастики (World Gymnastics) офіційно затвердила зміну спортивного громадянства колишньої представниці України Анни Пікалюк. Після завершення обов’язкового карантинного періоду 19-річна спортсменка зможе представляти Хорватію на міжнародних змаганнях.

Раніше до збірної Хорватії перейшов український спортивний гімнаст, срібний призер Олімпійських ігор Ілля Ковтун. 12 серпня Ковтун виграв для нової країни історичне "золото" чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики, випередивши росіянина на 0,001 бала.