Гераскевич уперше після дискваліфікації на ОІ-2026 виступив на Кубку світу: який результат показав українець
Гераскевич повернувся на Кубок світу
Український скелетоніст Владислав Гераскевич виступив на міжнародних змаганнях уперше після своєї скандальної дискваліфікації на Олімпійських іграх 2026 року. Наш спортсмен стартував на етапі Кубка світу в німецькому Альтенберзі, однак зійшов із дистанції вже після першого заїзду.
Під час тренувальних заїздів Гераскевич показував високі результати, повідомляє "Суспільне Спорт". Показники 27-річного киянина робили його одним із претендентів на високі місця, однак офіційний старт для спортсмена виявився невдалим.
Владислав Гераскевич
Уже в першому заїзді під час одного з поворотів Владислав припустився грубої помилки, яка коштувала йому втраченого часу. У підсумку українець програв переможцю півтори секунди й завершив виступи на німецькій трасі.
Для Гераскевича це перший майже за п’ять років непрохід до заїзду другого кола на рівні Кубку світу. Востаннє така невдача спіткала його у 2022-му.
Владислав Гераскевич виступи...
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Нагадаємо, на ОІ-2026 у Мілані скелетоністу не дали виступити в шоломі із зображенням співвітчизників, убитих армією РФ, і дискваліфікували. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) цинічно пропонував Гераскевичу надіти чорну пов’язку, щоб ушанувати пам’ять українців. У відповідь він поставив організаторів Олімпіади-2026 на місце, зазначивши, що не збирається дотримуватися вимог.
Владислав Гераскевич приніс...
Джерело: Telegram-канал Олексія Гончаренка
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Владислав Гераскевич і Михайло Гераскевич.
Тоді світові ЗМІ емоційно відреагували на ситуацію з нашим спортсменом. OBOZ.UA також докладно розповів про створення елемента екіпірування Гераскевича і тих, чиї фото на ньому зображені.
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