Футболісти збірної України не вийшли на тренування напередодні матчу з Угорщиною. Відео

Відразу троє футболістів збірної України не взяли участі в ранковому тренуванні під керівництвом Андреа Мальдери за день до поєдинку Ліги націй проти Угорщини, який відбудеться 5 жовтня у словацькій Трнаві. Як повідомляє Zorya Londonsk, у загальній групі були відсутні півзахисник Микола Шапаренко, захисник Богдан Михайличенко та вінгер Олександр Зубков.

Футболісти не тренувалися разом з основною групою через проблеми зі здоров’ям та відновлення після навантажень. У тренуванні брали участь 22 польові гравці та три воротарі: Анатолій Трубін, Дмитро Різник і Георгій Єрмаков.

Окрему програму отримали дев'ять футболістів, які двома днями раніше вийшли у стартовому складі на матч проти Північної Ірландії. Після зустрічі, що завершилася поразкою української команди з рахунком 0:3, тренерський штаб призначив їм відновлювальний режим.

Відомо, що Михайличенко мав проблеми зі здоров’ям ще перед попереднім матчем, тоді як Шапаренко та Зубков пропустили тренування 4 жовтня і не працювали в загальній групі.

Зубков, який на 63-й хвилині вийшов на заміну в грі з Північною Ірландією, на 79-й хвилині травмував спину.

Зубков травмував спину в мат... Джерело: Кадр із відео Розгорнути

Незважаючи на це, 30-річному гравцеві довелося дограти до кінця, оскільки на той момент ліміт замін був вичерпаний.

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні табір національної збірної покинув Георгій Судаков. Півзахисник отримав травму в матчі проти північноірландців і вирушив до клубу для проходження лікування.