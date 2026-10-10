Футболіста збірної України вигнали з поля у чемпіонаті Англії. Відео
Гравець отримав пряму червону картку
Український захисник "Сток Сіті" Максим Таловєров достроково завершив матч дев’ятого туру англійського Чемпіоншипу (другий за рівнем дивізіон країни) проти "Болтон Вондерерс" після прямої червоної картки. 26-річний футболіст національної збірної України був вилучений вже на 20-й хвилині зустрічі за фол проти суперника, який проривався до воріт його команди.
Епізод стався неподалік від штрафного майданчика "Сток Сіті". Таловєров зупинив Донга, який атакував ворота гостей, і головний арбітр розцінив дії українця як порушення, що заслуговує на пряме вилучення.
Суддя одразу показав захиснику червону картку. На той момент рахунок залишався 0:0, проте "Сток Сіті" був змушений провести більшу частину матчу вдесятеро.
Суддя вилучив Таловєрова
У сезоні 2026/27 Таловєров провів за "Сток Сіті" сім матчів у всіх турнірах, загалом набравши 356 хвилин ігрового часу. Результативними діями українець поки що не відзначився. До вилучення у грі з "Болтоном" він отримав дві жовті картки: у матчах проти "Саутгемптона" та "Шеффілд Юнайтед".
Таловєрову довелося покинути поле
У вересні захисник повністю відіграв матчі проти "Кардіфф Сіті" та "Вотфорда". В інших матчах чемпіонату він переважно виходив на поле з лави запасних.
Таловєров приєднався до "Сток Сіті" у липні 2025 року після виступів за "Плімут Аргайл". У сезоні 2025/26 він зіграв за англійський клуб 17 матчів. Раніше українець виступав за чеські "Динамо" з Ческе-Будеєвіце та празьку "Славію", а також за австрійський ЛАСК.
Гравець підписав трирічний контракт
На міжнародному рівні захисник виступав за молодіжну збірну України, з якою завоював "бронзу" чемпіонату Європи 2023 року. У національній збірній він дебютував у 2024 році та входив до складу команди на чемпіонаті Європи в Німеччині.
Максим Таловєров
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