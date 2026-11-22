Футболіста збірної України виганяють із "Бенфіки"

Воротар збірної України Анатолій Трубін може покинути лісабонську "Бенфіку" під час зимового трансферного вікна. Керівництво португальського клубу готове розглядати пропозиції щодо голкіпера, зокрема варіант з орендою.

За інформацією португальського видання A Bola, становище українця в команді викликає запитання. Незважаючи на те, що президент "Бенфіки" Руй Кошта публічно заявив про відсутність планів розлучатися з важливими футболістами, ситуація з Трубіним може стати винятком.

Анатолій Трубін

У клубі задоволені роботою трьох воротарів: Трубіна, Самуела Соареша та Діогу Феррейри. Однак саме позиція голкіпера стала однією з найбільш обговорюваних у команді. За даними видання, українець незадоволений своїм нинішнім становищем, тому керівництво готове розглянути пропозиції щодо його можливого відходу.

Трубін у складі Бенфіки

У нинішньому сезоні Трубін провів за "Бенфіку" 7 матчів у всіх турнірах. У двох зустрічах він зберіг ворота недоторканими, ще в шести пропустив загалом 6 м’ячів. В останніх матчах чемпіонату Португалії українець залишався в запасі, поступившись місцем у стартовому складі Самуелу Соарешу.

Анатолій Трубін

Водночас президент "Бенфіки" Руй Кошта раніше заявляв, що клуб задоволений наявними голкіперами. Однак, як зазначає A Bola, керівництво не виключає змін на цій позиції під час січневого трансферного вікна.

Трансферна історія Анатолія Трубіна

Український голкіпер розпочинав футбольну кар’єру в системі донецького "Шахтаря", куди потрапив ще в юному віці. У лютому 2019 року він опинився в першій команді клубу, а згодом закріпився в основному складі.

Влітку 2023 року Трубін перейшов із "Шахтаря" до "Бенфіки". Португальці заплатили за трансфер 10 млн євро, ще 1 млн євро було передбачено у вигляді бонусів. Крім того, донецький клуб зберіг за собою 40% прибутку від наступного продажу футболіста.

Анатолій Трубін. Джерело: ФК Шахтар

Контракт українця з лісабонцями розрахований до 30 червня 2028 року. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість становить 25 млн євро.