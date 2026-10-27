Футболіста "Динамо" вилучили на 30-й хвилині матчу із "Шахтарем". Детальне відео

Захисника київського "Динамо" Тараса Михавка вилучили на 30-й хвилині матчу 1/8 фіналу Кубку України проти донецького "Шахтаря". Головний арбітр зустрічі Сергій Копієвський показав футболісту червону картку за удар суперника по обличчю.

"Шахтар" відкрив рахунок у матчі 1/8 фіналу Кубку України проти київського "Динамо" на 43-й хвилині. Автором гола став венесуельський нападник Глейкер Мендоса.

"Шахтар" і "Динамо" вперше зустрілися в Кубку України в сезоні 2001/02. До матчу сезону 2026/27 команди провели 18 кубкових зустрічей: 11 перемог здобув донецький клуб, сім разів сильнішими були кияни. Різниця забитих м’ячів становить 27:18 на користь "гірників".

У фіналах Кубка України суперники зустрічалися 11 разів. У шести фіналах переміг "Шахтар", у п’яти – "Динамо". За кількістю здобутих трофеїв у турнірі донецький клуб також випереджає київський: 15 Кубків України проти 14.