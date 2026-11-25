Футболіст збірної України зірвав овації повного стадіону в Парижі в матчі Ліги чемпіонів. Відео

Захисник збірної України Ілля Забарний забив перший гол за ПСЖ у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів. Українець відзначився в домашньому матчі п’ятого туру загального етапу проти "Роми", зрівнявши рахунок на 31-й хвилині та викликавши бурхливу реакцію глядачів на трибунах паризького стадіону.

Ілля Забарний

На той момент господарі поступалися після швидкого гола Маріо Ермосо, який вивів римлян уперед уже на п’ятій хвилині.

Забарний зрівняв рахунок

Парижани відігралися після розіграшу кутового: Сенні Маюлу подав на ближню стійку, а Забарний виграв верхову боротьбу й головою відправив м’яч у ворота.

Цей м’яч став для 24-річного футболіста збірної України третім за паризький клуб у всіх турнірах. Раніше Забарний двічі забивав у матчах чемпіонату Франції.