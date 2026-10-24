Футболіст збірної України влаштував вражаючий перфоманс в Іспанії, зірвавши овації стадіону. Відео

Український нападник Владислав Ванат відзначився трьома голами та результативною передачею в матчі Сегунди проти "Сельти Б". Форвард "Жирони" став головним автором розгрому з рахунком 5:1 у поєдинку 11-го туру другого за силою чемпіонату Іспанії з футболу.

Ванат відкрив рахунок уже на 17-й хвилині матчу, відправивши м’яч у ворота суперника. За три хвилини українець виступив у ролі асистента: після його передачі Унаї Ернандес подвоїв перевагу каталонського клубу. На 29-й хвилині нападник знову вразив ворота "Сельти Б", реалізувавши пенальті.

Владислав Ванат забив три голи. Джерело: https://x.com/LaLiga2

На той момент гості вже грали в меншості: на 27-й хвилині червону картку отримав Пабло Мейхіас.

Після перерви Ванат продовжив забивати. На 55-й хвилині українець оформив хет-трик, довівши рахунок до 4:0. У підсумку форвард безпосередньо взяв участь у чотирьох із п’яти голів своєї команди.

Ванат оформив хет-трик. Джерело: ФК Жирона

На 67-й хвилині 24-річного футболіста замінили. Перед його відходом заповнений міський стадіон Монтіліві в Жироні влаштував нашому співвітчизнику фірмові овації.

Завдяки цьому виступу Ванат зміцнив свої позиції серед українських бомбардирів в історії Сегунди.

Владислав Ванат. Джерело: https://x.com/LaLiga2

За наведеними даними, на його рахунку чотири голи в іспанському чемпіонаті, тоді як Геннадій Перепаденко забив дев’ять м’ячів, а Роман Зозуля відзначився 29 разів.

Владислав Ванат. Джерело: ФК Жирона

У сезоні-2026/27 Ванат провів у Сегунді сім матчів, забив п’ять голів і віддав дві результативні передачі. На полі українець сумарно провів близько 493 хвилин і отримав одну жовту картку.

Як повідомляв OBOZ.UA, Ванат офіційно став гравцем іспанської "Жирони" 1 вересня, з якою підписав контракт до літа 2030 року. За даними медіа, сума трансферу становила 20 мільйонів євро, ставши однією з рекордних в історії каталонців.