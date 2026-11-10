Футболіст збірної України відмовився виступати за Україну і отримав громадянство Польщі

Гравець провів 43 матчі за з...

25-річний український півзахисник Іван Желізко отримав польське громадянство разом із сім’єю. Тепер футболіст "Лудогорця", який раніше виступав за юнацькі та молодіжну збірні України, має можливість претендувати на виклик до національної команди Польщі.

Про отримання документів 10 листопада повідомило управління Поморського воєводства. Акт про надання громадянства футболісту та його сім’ї вручила поморська воєвода Беата Руткевич.

Іван Желізко отримав польське громадянство. Джерело: instagram.com/ivanzhelizko

Желізко народився у Львові й є вихованцем місцевих "Карпат". Польське коріння його родини дало змогу пройти процедуру отримання громадянства. Дідусь і бабуся футболіста походять із Польщі.

У 2023 році півзахисник перебрався до гданської "Лехії", де провів три сезони. За цей час він зіграв 89 офіційних матчів, забив 13 голів і допоміг клубу вийти до Екстракляси.

У 2023 році півзахисник пере... Джерело: instagram.com/ivanzhelizko Розгорнути

У вересні 2026 року українець змінив чемпіонат, підписавши контракт із болгарським "Лудогорцем". Команду очолює колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Ігор Йовічевич. У новому клубі Желізко вже відзначився забитим м’ячем і результативними передачами.

У вересні 2026 року українец... Джерело: instagram.com/ivanzhelizko Розгорнути

На міжнародному рівні півзахисник провів 43 матчі за збірні України різних вікових категорій, від U-17 до U-23. У складі молодіжної збірної він став бронзовим призером чемпіонату Європи 2023 року.

Іван Желізко у складі збірно... Розгорнути

З огляду на те, що за головну "жовто-синю" команду футболіст не дебютував в офіційних матчах, Желізко розглядає можливість виступів за Польщу.

Желізко виступатиме за Польщу. Джерело: instagram.com/ivanzhelizko

Отримання громадянства усунуло одну з юридичних перешкод для такого варіанта, а остаточне рішення щодо виклику до національної команди ухвалюватиме головний тренер Ян Урбан.

Іван Желізко з дружиною. Джерело: instagram.com/ivanzhelizko

Польські журналісти вже звернули увагу на українського півзахисника як на потенційного кандидата для посилення центру поля збірної.