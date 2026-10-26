Футболіст збірної України став у ворота "Реала" і допоміг перемогти "Барселону" в Ель-Класіко. Відео

Мадридський "Реал" обіграв "Барселону" в 265-му Ель-Класіко. Поєдинок на легендарному стадіоні "Камп Ноу" у столиці Каталонії завершився з рахунком 1:2.

Напередодні гри стало відомо, що основний голкіпер мадридців Тібо Куртуа захворів на грип, і місце у воротах посів Андрій Лунін. Українець провів блискучий матч і здійснив кілька неймовірних сейвів, ставши одним із найкращих у грі.

Андрій Лунін

За 90 хвилин, проведених на полі, Андрій отримав 7.4 бала від Sofascore і 7.23 від Whoscored.

7.23 від Whoscored. Джерело: Whoscored

7.4 від Sofascore. Джерело: Sofascore

Господарі розпочали зустріч із контролю м’яча і вже в перші хвилини почали шукати можливості для атаки. На 7-й хвилині Ентоні Гордон пробив із-за меж штрафного майданчика, але Лунін без труднощів упорався з ударом по центру воріт. Незабаром каталонці створили кілька перспективних нагод, однак завершити їх точними ударами не вдалося.

У матчі було багато боротьби

"Реал" відповідав швидкими атаками та стандартними положеннями. На 5-й хвилині Арда Гюлер пробив із штрафного майданчика вище воріт, а на 13-й Ян Діоманде спробував прорватися до воріт, але натрапив на опір захисника. Ще за кілька хвилин Гюлер пробив по центру, і воротар "Барселони" Жоан Гарсія впорався з ударом.

Перший тайм не ряснів моментами

У середині тайму "Барселона" продовжила створювати моменти. На 16-й хвилині Гордон пробив із краю штрафного майданчика під поперечину, але Лунін перевів м’яч у безпечну зону. На 22-й Рафінья підібрав відскок біля лінії штрафного майданчика й потужно пробив, однак м’яч пролетів над поперечиною. За дві хвилини бразилець знову перевірив оборону мадридців, але його удар був неточним.

Лунін демонстрував спокій

"Реал" також регулярно загрожував воротам суперника. На 26-й хвилині Гюлер пробив у захисника, після чого мадридці отримали право на кутовий. Потім господарі поля розіграли ще кілька стандартів, але оборона каталонців не дозволила перетворити їх на гольові моменти.

Барселона – Реал відбувся в Барселоні

На 30-й хвилині "Барселона" була змушена провести заміну. Хаві Еспарт отримав ушкодження, і головний тренер каталонців Хансі Флік випустив замість нього Алехандро Бальде.

Невдовзі після цього "Барселона" змарнувала одну з найкращих можливостей відкрити рахунок. На 35-й хвилині Гордон отримав простір у штрафному майданчику й пробив у кут, однак Лунін зумів відбити удар. Каталонці заробили кутовий, після подачі якого російський голкіпер упевнено зіграв на виході.

На 33-й хвилині Рафінья також небезпечно пробив із лінії штрафного майданчика, але м’яч пройшов поруч зі стійкою. "Барселона" продовжувала володіти м’ячем і шукати вільні зони, однак "Реал" зберігав щільність в обороні та намагався використовувати можливості для швидких випадів.

Розв’язка першого тайму настала на 41-й хвилині. Ян Діоманде виконав передачу до штрафного майданчика, а Кіліан Мбаппе отримав можливість пробити й відправив м’яч у лівий кут воріт Жоана Гарсії. "Реал" повів із рахунком 1:0.

У другому таймі "Барселона" активніше діяла в атаці та створила кілька можливостей забити. На 49-й хвилині Ламін Ямаль виконав небезпечну подачу до штрафного майданчика, а після кутового каталонці продовжили тиснути на оборону суперника.

Гольовий удар Рафіньї

На 61-й хвилині "Барселона" досягла свого. Педрі віддав коротку передачу на Рафінью до штрафного майданчика, і бразилець точним ударом відправив м’яч у ліву частину воріт, зрівнявши рахунок – 1:1.

"Реал" відповів небезпечними атаками. На 63-й хвилині Арда Гюлер пробив з краю штрафного майданчика в кут, але Жоан Гарсія відбив удар. На 66-й хвилині український голкіпер мадридців знову врятував свою команду після удару Жерара Мартена головою в лівий кут воріт.

На 74-й хвилині Ламін Ямаль пробив поруч зі штангою. Невдовзі Гансі Флік випустив на поле Френкі де Йонга замість Ферміна Лопеса. До 77-ї хвилини "Барселона" продовжувала контролювати м’яч, постійно нагнітала біля воріт українця, однак зрештою пропустила.

Жозе Моурінью

На 88-й хвилині Камавінга віддав передачу на Мбаппе, який з близької відстані забив другий гол "Реала".

Ця перемога дозволила підопічним Моурінью скоротити відставання від лідерської "Барселони" в турнірній таблиці до 3 очок.