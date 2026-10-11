Футболіст збірної України отримує 2,95 млн євро на рік у новому клубі

Півзахисник збірної України Віктор Циганков увійшов до числа найбільш високооплачуваних футболістів амстердамського "Аякса". Згідно з останніми даними аналітичного порталу Capology, базова зарплата українського вінгера в нідерландському клубі становить 2,95 млн євро на рік (близько 56,7 тисяч євро на тиждень) до вирахування податків.

Віктор Циганков (праворуч)

Окрім фіксованої зарплати, у трудовому договорі передбачена значна бонусна складова. За результативні дії на полі – забиті голи та гольові передачі – Циганков може додатково отримати до 740 тисяч євро за сезон. Чинний контракт українця розрахований на три роки і закінчується влітку 2029 року.

Віктор Циганков у збірній України

Наразі Циганков посідає четверте місце у списку найвисокооплачуваніших гравців амстердамців. Вище за нього в клубі заробляють лише троє: Юліан Брандт і Соф’ян Амрабат (отримують по 3,92 млн євро), а також Каспер Долберг (3,53 млн євро).

Циганков — один із найбільш... Джерело: Capology Розгорнути

Нагадаємо, Віктор Циганков перейшов до "Аякса" з іспанської "Жирони" наприкінці серпня 2026 року. Трансфер обійшовся нідерландцям, за різними оцінками, усього в 4–6 млн євро. Така скромна сума пояснювалася тим, що у гравця залишався останній рік контракту в Іспанії, а сама "Жирона" вилетіла до Сегунди. Футболіст наполягав на зміні клубу та відмовлявся виступати в поділіті.

Віктор Циганков перейшов до "Аякса". Джерело: ФК "Аякс"

Важливим фактором при переході стало те, що "Аякс" зараз тренує Мічел, під керівництвом якого Циганков успішно грав в Іспанії. Довіра тренера допомагає українцю швидко адаптуватися в Амстердамі. Півзахисник уже відіграв за нову команду 4 матчі, провівши на полі загалом 145 хвилин. За цей час він встиг забити дебютний гол у ворота "Віллем II" та відзначитися однією результативною передачею.