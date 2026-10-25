Футболіст в УПЛ повторив легендарний вчинок Зідана і отримав червону картку. Відео

Захисника "Карпат" Жана Педрозу вилучили вже на п’ятій хвилині виїзного матчу 11-го туру УПЛ проти "Чорноморця". Бразилець ударив головою в груди півзахисника одеського клубу Іллі Пушкарєва, повторивши епізод за участю Зінедіна Зідана у фіналі чемпіонату світу 2006 року.

Інцидент стався на самому початку матчу 25 жовтня. Після ігрового зіткнення, під час якого Ілля схопив за шорти бразильського суперника, той підвівся з газону й вирішив помститися українцю. Захисник "Карпат" різко подався вперед і боднув суперника головою в груди.

Пушкарєв упав на газон. Джерело: Кадр із відео

Футболіст "Чорноморця" впав на поле, після чого арбітр показав Педрозу пряму червону картку. Львівська команда залишилася в меншості вже на п'ятій хвилині матчу.

Схожий епізод стався у фіналі чемпіонату світу 2006 року між збірними Франції та Італії. На 110-й хвилині додаткового часу капітан французів Зінедін Зідан ударив головою в груди італійського захисника Марко Матерацці після словесної перепалки. Суддя вилучив Зідана, який проводив останній матч у професійній кар'єрі.

Зідан ударив Матерацці

Франція згодом поступилася Італії в серії пенальті. Епізод за участю Зідана став одним із найвідоміших моментів в історії чемпіонатів світу.

Попри раннє вилучення Педрозу, "Карпати" змогли зберегти свої ворота недоторканними. Львів'яни провели решту матчу вдесятьох і завершили зустріч із "Чорноморцем" з рахунком 0:0.