Футболіст у чемпіонаті Німеччини забив найшвидший гол в історії. Відео

Півзахисник "Аугсбурга" Робін Фелльхауер вразив ворота "Баварії" на початку матчу 5-го туру німецької Бундесліги. Його гол став найшвидшим за всю історію чемпіонату, який проводиться з 1963 року.

Епізод стався одразу після стартового свистка. "Баварія" розіграла м'яч із центру поля, Луїс Діас зробив передачу назад на воротаря Мануеля Нойєра, однак воротар невдало обробив м'яч і спробував вибити його через суперника, що набігав.

Нойєр невдало обробив м'яч

Фелльхауер встиг перешкодити винесенню м'яча, заволодів ним і відправив його у порожні ворота. Різні спортивні джерела зафіксували час голу в діапазоні від 6 до 8,4 секунди після початку матчу.

Попередні рекорди належали Каріму Белларабі та Кевіну Фолланду. Перший забив на дев'ятій секунді у 2014 році, другий повторив це досягнення у 2015-му. Примітно, що Фолланд також відзначився у матчі проти "Баварії", коли її ворота захищав Нойєр.

Після швидкого пропущеного м'яча мюнхенці активно атакували. За матч команда завдала 29 ударів по воротах, а показник очікуваних голів (xG) перевищив 5,0. При цьому арбітри після перевірок за допомогою системи VAR скасували чотири голи "Баварії" через офсайд: двічі відзначитися не дозволили Луїсу Діасу, а також не зарахували голи Ісмаелю Сайбарі та Сержа Гнабрі.

У другому таймі Сайбарі зрівняв рахунок після передачі Гаррі Кейна. На 64-й хвилині Родрігу Рібейру знову вивів "Аугсбург" уперед, скориставшись тим, що Нойєр невдало відбив дальній удар. На 80-й хвилині Натаніель Браун після другої передачі Кейна встановив остаточний рахунок: 2:2.

Після матчу Фелльхауер іронічно висловився про роботу VAR, подякувавши системі відеоповторів. За його словами, без втручання відеоарбітрів "Аугсбург" міг програти з рахунком 2:6.