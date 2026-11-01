Фінляндія знайшла глобальний спосіб не пустити Росію на міжнародні турніри

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен виступила з ініціативою обмежити в’їзд російських спортсменів не лише до своєї країни, а й на територію всієї Шенгенської зони. За її словами, відповідні заходи необхідно просувати на рівні Європейського союзу, а Єврокомісія вже займається цим питанням.

Еліна Валтонен виступила з і... Розгорнути

Очільниця фінського зовнішньополітичного відомства повідомила про свою ініціативу 1 листопада в соціальній мережі X. Валтонен наголосила, що позиція Фінляндії залежатиме від продовження російської агресії проти України.

"Якщо Росія продовжить свою загарбницьку війну, російським спортсменам не буде місця у Фінляндії наступного року. Я маю намір просувати необхідні заходи найближчими днями", – написала міністерка.

За словами Валтонен, на засіданні Ради ЄС із закордонних справ вона має намір поінформувати колег про пропозицію поширити обмеження на всю Шенгенську зону. Отже, ініціатива передбачає не просто заборону на участь росіян у змаганнях на території Фінляндії, а й обмеження їхньої можливості в’їжджати до більшості європейських країн.

Як відреагували в соцмережах

Заява Валтонен викликала неоднозначну реакцію користувачів. Під її дописом в X одні підтримали ініціативу й закликали не допускати російських спортсменів до міжнародних змагань, поки триває війна проти України.

"Поки росіяни вбивають мирних жителів в Україні й руйнують країну своєю загарбницькою війною, їхніх спортсменів не можна допускати до жодних змагань у Фінляндії чи будь-де в Європі. Нехай припиняють війну, якщо хочуть повернутися до міжнародного спорту", – написав один із користувачів.

Коментарі користувачів. Джерело: x.com/elinavaltonen

Інші коментатори виступили проти обмежень. Зокрема, деякі закликали не змішувати спорт і політику. Один із користувачів також запропонував поширити аналогічні заходи на американських спортсменів.

Коментарі користувачів. Джерело: x.com/elinavaltonen

В обговоренні пролунали й пропозиції щодо бойкоту. Один із коментаторів закликав Федерацію хокею Фінляндії та головних спонсорів національної збірної переглянути свої цінності й умови контрактів. Він зазначив, що бойкотувати можна не лише змагання, а й компанії та їхню продукцію.

Ще один користувач засумнівався в ефективності ініціативи, припустивши, що в разі заборони на в’їзд російських спортсменів міжнародні змагання просто перенесуть до іншої країни.

Коментарі користувачів. Джерело: x.com/elinavaltonen

Як повідомляв OBOZ.UA, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга виступив проти повернення російських хокейних збірних до міжнародних змагань після рішення Спортивного арбітражного суду (CAS). Він закликав міжнародну спортивну спільноту та партнерів України не допустити відновлення участі Росії в турнірах, а уряди інших країн попросив відмовити російським хокеїстам у в’їзді на свою територію.