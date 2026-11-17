Фінляндія офіційно ухвалила "жахливе рішення" щодо Росії, пов’язане з чемпіонатом світу з фігурного катання

Російські фігуристи не зможуть виступити на етапі Гран-прі Finlandia Trophy, який відбудеться 20 і 21 листопада в Гельсінкі. Фінська влада відмовила у в’їзді спортсменам із РФ, зокрема тим, хто має нейтральний статус і чинні шенгенські візи.

Офіційне підтвердження заборони отримала Федерація фігурного катання на ковзанах Росії (ФФККР). Міжнародний союз ковзанярів (ISU) підтвердив, що фінська влада посилила правила в’їзду для громадян РФ, і нові обмеження поширюються також на професійних спортсменів.

Російських фігуристів не пус... Джерело: Ілюстрацію згенеровано ШІ Розгорнути

Постанова уряду Фінляндії набула чинності 16 листопада 2026 року. У документі зазначено, що в’їзд громадян Росії становить загрозу міжнародним відносинам країни. Обмеження стосуються короткострокової трудової діяльності за візою, зокрема участі у професійних спортивних змаганнях.

Фінська влада враховуватиме нові правила під час розгляду візових заяв і ухвалення рішень про в’їзд до країни. Заборона діє незалежно від того, з якої держави громадянин Росії прямує до Фінляндії. Вона також поширюється на власників шенгенських віз, виданих іншими країнами Євросоюзу, і спортсменів, які виступають у нейтральному статусі.

"Російські спортсмени, зокрема ті, хто виступає в нейтральному статусі, не відповідають умовам в’їзду до Фінляндії. Це стосується й російських спортсменів, які прямують за шенгенською візою для участі в турнірі Finlandia Trophy", – повідомили у ФФККР.

Олександр Галлямов і Анастасія Мішина. Джерело: Матч ТВ

В ISU заявили, що виходять із неможливості участі російських фігуристів у змаганнях і розпочинають запрошувати запасних учасників.

Обмеження торкнулися Олександри Бойкової та Дмитра Козловського, Анастасії Мішиної та Олександра Галлямова, а також Євгена Семененка.

Анастасія Мішина та Олександр Галлямов. Джерело: ТАСС

Усі вони отримали запрошення на фінський етап ще в жовтні, до зміни правил в’їзду. За інформацією російських ЗМІ, спортсменів заздалегідь повідомили, що вони не зможуть приїхати до Гельсінкі. Зараз фігуристи готуються до чемпіонату Росії.

Окрема ситуація склалася в Катерини Чікмарьової та Матвія Янченкова. Пара поки перебуває в Новогорську, однак тренер Павло Слюсаренко заявив, що вони все одно намагатимуться потрапити на змагання.

Катерина Чікмарьова та Матвій Янченков. Джерело: Матч ТВ

Пропуск етапу серйозно вплинув на перспективи російських учасників у серії Гран-прі. Мишина та Галлямов виграли змагання в Китаї, Бойкова та Козловський стали другими на етапі у Франції, а Семененко посів третє місце в Китаї. Усі троє мали шанси кваліфікуватися до фіналу серії, однак без виступу у Фінляндії втратили можливість потрапити на підсумковий турнір.

Колишня російська фігуристка Наталія Бестем’янова назвала те, що сталося, "жахливим рішенням" і зазначила, що російські спортсмени могли претендувати на медалі, особливо в парному катанні.

Наталія Бестем’янова. Джерело: sportbox.ru

Крім того, Бестем’янова закликала ISU розглянути можливість перенесення чемпіонату світу 2027 року з Фінляндії до іншої країни. Саме там має відбутися наступний чемпіонат світу, тому чинні обмеження можуть перешкодити участі російських фігуристів і в цих змаганнях.