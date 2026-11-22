ФІБА продовжила відсторонення Росії від усіх міжнародних турнірів

Європейський підрозділ Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА Європа) зберіг заборону на участь російських і білоруських команд у міжнародних баскетбольних змаганнях. Відповідне рішення Рада організації ухвалила 20 листопада на засіданні в німецькому Гамбурзі.

Рада ФІБА Європи продовжила... Джерело: ФІБА Розгорнути

За підсумками зустрічі статус збірних і клубів із Росії та Білорусі в турнірах під егідою ФІБА Європа не змінився. Таким чином, обмеження, запроваджені в березні 2022 року, продовжують діяти на всі командні змагання європейської організації.

Засідання відбулося під головуванням президента ФІБА Європа Хорхе Гарбахоси. У ньому також взяли участь президент Міжнародної федерації баскетболу шейх Сауд Алі Аль Тані, генеральний секретар ФІБА Андреас Загкліс і виконавчий директор європейського підрозділу Каміл Новак.

Зліва направо: Сауд Алі Аль... Джерело: fiba.com Розгорнути

Водночас у вересні 2026 року ФІБА переглянула частину обмежень щодо представників Росії та Білорусі. Організація дозволила індивідуальну участь спортсменів, тренерів, суддів та офіційних осіб із цих країн у своїх змаганнях. Раніше також було зроблено виняток для молодіжних команд у баскетболі 3х3.

Росію допустили до баскетболу 3х3

Питання можливого повернення національних збірних Росії та Білорусі на міжнародну арену має окремо розглянути Центральна рада ФІБА в грудні 2026 року.

На тому ж засіданні в Гамбурзі Рада ФІБА Європа підтвердила, що ізраїльські клуби й надалі проводитимуть домашні матчі міжнародних турнірів на нейтральних майданчиках.

Російський прапор на трибунах

Наступне засідання Ради ФІБА Європа відбудеться в березні 2027 року в Римі.