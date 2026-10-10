Феноменальний гол футболіста збірної України викликав фурор у Німеччині. Відео

Український півзахисник Богдан Оліченко претендує на клубну нагороду "Баварії" за найкращий гол вересня. 19-річний футболіст відзначився прямим ударом з кутового у матчі дублюючого складу мюнхенців проти "Айхштетта", перекинувши м’яч через воротаря та відправивши його у ближній кут.

Богдан Оліченко. Джерело: .instagram.com/bodyaolychenko/

Матч сьомого туру Регіональної ліги Німеччини завершився розгромною перемогою "Баварії-2" з рахунком 3:0. Оліченко відкрив рахунок на 19-й хвилині, виконавши так званий "сухий лист": після удару з кутового м'яч по високій дузі перелетів через воротаря суперників Даніеля Мартіна й опустився у сітку воріт.

Богдан Оліченко забив гол-шедевр. Джерело: .instagram.com/bodyaolychenko/

Відео ефектного голу привернуло увагу медіаслужби клубу. Українця включили до списку претендентів на нагороду, де його суперниками стали футболісти основної команди "Баварії" Альфонсо Девіс, Джамал Мусіала та Майкл Олісе, а також представниця жіночого складу Момоко Танікава.

Оліченко приєднався до системи "Баварії" у 2022 році, перейшовши з академії донецького "Шахтаря". У Німеччині він пройшов юнацькі команди U-16, U-17 та U-19, після чого отримав можливість виступати за другу команду мюнхенського клубу. Його контракт із німецьким грандом діє до літа 2027 року.

Богдан Оліченко. Джерело: .instagram.com/bodyaolychenko/

У сезоні 2024/2025 півзахисник грав за "Баварію" U-19 у Юнацькій лізі УЄФА. У матчі проти португальського "Спортинга", що завершився з рахунком 3:3, українець забив перший гол у турнірі та заробив пенальті. За той сезон він записав на свій рахунок чотири голи та чотири результативні передачі.

Богдан Оліченко. Джерело: .instagram.com/bodyaolychenko/

Оліченко також виступає за юнацьку збірну України. Влітку 2026 року він брав участь у чемпіонаті Європи U-19, на якому українська команда дійшла до півфіналу.