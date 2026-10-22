Екстренер збірної України очолить останню команду УПЛ

Олександр Петраков погодився стати головним тренером криворізького "Кривбасу", який посідає останнє місце в Прем’єр-лізі України. 69-річний фахівець змінить нідерландця Патріка ван Леувена, який залишив клуб після рішення керівництва припинити співпрацю.

Про свою згоду очолити команду Петраков повідомив в інтерв’ю виданню "Український футбол". За словами тренера, домовленості було досягнуто після тривалих переговорів із президентом клубу Костянтином Караманіцем.

Олександр Петраков

"Два дні тому я поспілкувався з президентом "Кривбасу". Ми розмовляли п’ять годин. Потім усе так швидко закрутилося. Він попросив мене допомогти команді, і я погодився", – розповів фахівець.

Петраков очолював збірну України

На момент призначення криворізький клуб посідає 16-те місце в турнірній таблиці УПЛ. Після семи проведених матчів у "Кривбасу" п’ять очок. У попередньому турі команда на своєму полі поступилася черкаському ЛНЗ з рахунком 0:3.

Олександр Петраков

Петракову доведеться працювати зі складом, у якому багато молодих футболістів. Водночас після відходу ван Леувена тренерський штаб майже повністю оновився. За словами нового наставника, у клубі залишилися тренер з фізичної підготовки, аналітик і тренер воротарів.

Одним із помічників Петракова стане Сергій Попов, колишній захисник "Шахтаря" та збірної України. Інших подробиць про формування нового тренерського штабу фахівець поки не повідомив.

Олександр Петраков під час виконання гімну.

Конкретних завдань перед новим наставником керівництво ще не визначило. Насамперед Петраков має намір розібратися у стані футболістів і налагодити гру команди.

"Звичайно, потрібно стабілізувати склад і гру команди. Але як я можу зараз говорити про конкретні завдання, якщо ще нікого не знаю і не бачив?" – зазначив тренер.

Олександр Петраков

Уже 25 жовтня "Кривбас" проведе наступний матч чемпіонату проти чернівецької "Буковини". Зустріч 10-го туру УПЛ відбудеться в Кам’янці-Подільському на стадіоні імені Григорія Тонкочеєва, початок заплановано на 13:00.

Колишній тренер збірної України

Як повідомляв OBOZ.UA, Олександр Петраков очолював національну збірну України з футболу з серпня 2021 року до грудня 2022 року. Під його керівництвом "синьо-жовті" провели 15 матчів, у яких здобули шість перемог, сім разів зіграли внічию та двічі програли.

Перед 2023 роком Українська асоціація футболу (УАФ) вирішила припинити співпрацю з Петраковим. Контракт із ним, термін дії якого завершився 31 грудня 2022-го, продовжувати не стали.