Ексфутболіст збірної України сказав, хто має стати новим тренером "Динамо"

Колишній футболіст київського "Динамо" Сергій Ковалець закликав керівництво клубу призначити новим тренером команди після відставки Ігоря Костюка українського фахівця. За його словами, "біло-синіх" має очолити легендарний Мирон Маркевич, який за останні 10 років має лише один рік роботи.

Про це Ковалець заявив в інтерв’ю порталу Sport.ua. Експівзахисник збірної України, який у 2000-х роках працював помічником Маркевича в харківському "Металісті", наголосив, що "біло-синім" потрібно зробити паузу до зимової перерви та ретельно підійти до вибору нового наставника.

Сергій Ковалець. Джерело: ФК "Металург" Запоріжжя

Ігор Костюк залишає столичний клуб. Джерело: "Динамо" Київ від Шурика

"Потрібно дограти решту матчів до зимової перерви та шукати тренера. Атмосфера в команді має бути на гідному рівні. Хто має очолити "Динамо"? Я думаю, українець. Є Мирон Маркевич, якого не запросили до збірної України – це була помилка. Ми пам’ятаємо, як Мірча Луческу прийшов у "Динамо" – було багато конфліктів, але він зробив команду чемпіоном, виховавши Забарного та Миколенка. Я думаю, "Динамо" потрібен досвідчений тренер, який зможе заново запустити цю динамівську машину", – сказав Ковалець.

Нагадаємо, напередодні "Динамо" у меншості програло житомирському "Поліссю" в УПЛ. Після цього кияни оголосили про відставку головного тренера Ігоря Костюка та назвали його тимчасового наступника.

"Динамо" у чисельній переваз... Джерело: ФК "Полісся" Розгорнути

Мирон Маркевич. Джерело: sport.ua

Як повідомляв OBOZ.UA, легендарний нападник київського "Динамо" Максим Шацких погодився стати новим тренером команди. Також очолити столичний клуб хотів колишній наставник збірної Румунії.