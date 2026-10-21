Ексчемпіон світу сказав, у чому різниця між Усиком та іншими супертяжами

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Девід Хей назвав Олександра Усика (25-0, 16 КО) майже ідеальним боксером, який не припускається помилок. За словами уродженця Лондона, українець на голову вищий за своїх суперників, адже робить на рингу лише те, чого вимагає ситуація.

Таку думку Хей висловив в інтерв’ю YouTube-каналу TalkSport Boxing. Колишній суперник Володимира Кличка наголосив, що Усик стоїть значно вище за своїх співвітчизників Даніеля Дюбуа (24-3, 23 КО) та Фабіо Вордлі (20-2-1, 19 КО), які минулої суботи провели реванш.

Даніель Дюбуа

Усик у тренувальному таборі. Джерело: Telegram-канал Олександра Усика

"Різниця в майстерності між Усиком і Дюбуа полягає в тому, що за набором навичок Деніель перебуває приблизно на тому самому рівні, що й Уордлі. Усик – це боєць, який не припускається помилок. Усе, що він робить, має сенс. Я жодного разу не помічав у нього якихось поганих звичок. З іншого боку, Дюбуа чудово опанував усі базові навички. Він неймовірно витривалий, сильний, габаритний, стійкий – він постійно йде вперед", – сказав Хей.

Нагадаємо, свій останній бій Усик провів у травні, коли переміг технічним нокаутом нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Девід Хей

Фабіо Вордлі. Джерело: Queensberry Promotions

Як повідомляв OBOZ.UA, Олександр Усик не збирається повертатися на професійний ринг до кінця 2026 року.