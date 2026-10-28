Джима "відмовилася" від збірної України

Олімпійська чемпіонка Юлія Джима не вирушила разом із жіночою збірною України з біатлону на підготовчий збір у фінський Вуокатті. За інформацією Biathlonnews, 36-річна киянка продовжує тренуватися за індивідуальною програмою у словенській Поклюці та австрійському Обертилліаху, а тренерський штаб основної команди поки не розраховує на неї на перших етапах Кубку світу.

Юлія Джима. Джерело: Biathlon.com.ua/Дмитро Євенко

У середу, 28 жовтня, жіноча збірна України вирушила до Фінляндії, де спортсменки проведуть підготовчий збір і контрольні гонки перед початком міжнародного сезону. У складі команди перебувають 11 біатлоністок.

У Вуокатті тренуються Христина Дмитренко, Олена Городна, Ксенія Приходько, Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина, Лілія Стебліна, Тетяна Тарасюк, Дарина Чалик, Ірина Шевченко, Валерія Шейгас і Вікторія Хвостенко.

Олександра Меркушина. Джерело: Instagram@ Олександра Меркушина

Тренерський штаб представлений Оксаною Хвостенко, Олегом Меркушиним, Ігорем Ярмошем, Вілле Маунуксела та Романом Лейбюком. До складу обслуговчого персоналу увійшли лікар Костянтин Панчковський, масажист Михайло Гуменяк і сервісмени Олександр Атрощенко та Іван Білосюк.

Оксана Хвостенко

Після контрольних гонок у Фінляндії тренери визначать склади на перші міжнародні старти сезону. П’ять біатлоністок вирушать на перший етап Кубка світу, ще шість виступлять на стартовому етапі Кубка IBU у шведському Ідре.

Вікторія Хвостенко. Джерело: https://www.instagram.com/viktoriaaa.kh_/

Юлія Джима, олімпійська чемпіонка й одна з найдосвідченіших українських біатлоністок, поки не входить до цих планів. За даними Biathlonnews, тренерський штаб основної збірної не розраховує на спортсменку на перших етапах Кубка світу.

Крім того, поки невідомо, чи виступить Джима на міжнародних змаганнях до кінця 2026 року. Водночас біатлоністка продовжує підготовку за індивідуальним планом, а в наведеній інформації немає офіційної заяви про завершення кар’єри або відмову від виступів за збірну.

Ірина Шевченко. Джерело: Instagram@Ірина Шевченко

Інші спортсменки, Аліна Хміль і Поліна Пуцко, разом із Дмитром Івасенком із 9 листопада тренуватимуться в Сянках. Після цього вони приєднаються до юніорської команди, яка готуватиметься в Австрії.

Як повідомляв OBOZ.UA, 24 жовтня Федерація біатлону України представила форму національної збірної на сезон 2026/2027. У дизайні використано синій і білий кольори, золотисті акценти та український орнамент.