"Динамо" з фантастичним ударом п’ятою перемогло в матчі з шістьма голами. Відео

"Динамо" перемогло "Оболонь" у київському дербі 13-го туру чемпіонату України. Матч на стадіоні імені Валерія Лобановського завершився з рахунком 4:2, причому три м’ячі господарі забили вже в першому таймі.

Поєдинок розпочався з атак "Динамо", і вже на третій хвилині Томаш Кендзера відкрив рахунок. Після подачі до штрафного майданчика захисник киян фантастичним ударом п’ятою підправив м’яч у ворота Федорівського.

На восьмій хвилині матчу в Києві оголосили повітряну тривогу, через що арбітр зупинив гру. Після відбою команди повернулися на поле, і матч поновився на п’ятій хвилині після паузи.

На 16-й хвилині перевагу господарів збільшив П’єр Мунгенге. Нападник першим опинився біля м’яча після того, як голкіпер "Оболоні" відреагував на перший "постріл", і з близької відстані відправив його у сітку. Для французького футболіста цей гол став першим у складі "Динамо".

Ще через п’ять хвилин кияни довели рахунок до 3:0. Кеассе Ба обіграв захисника на правому фланзі й прострілив уздовж воріт, а Шола з близької відстані переправив м’яч у порожні ворота.

"Оболонь" відповіла на 24-й хвилині. Після подачі з лівого флангу Георгій Бущан невдало зіграв на виході й не влучив по м’ячу. Голкіпер також завадив розібратися в епізоді своєму захисникові Сичу, від якого м’яч опинився у воротах "Динамо". У протоколі взяття воріт записали як автогол.

До перерви команди обмінялися кількома небезпечними атаками. На 44-й хвилині Володимир Бражко змусив Федорівського перевести м’яч на кутовий після потужного удару з-за меж штрафного майданчика. Незадовго до завершення першого тайму Мунгенге обіграв воротаря гостей, однак той збив нападника за межами штрафного майданчика. Арбітр призначив штрафний, а Федорівському показав жовту картку.

На початку другого тайму "Оболонь" провела подвійну заміну. На 48-й хвилині Морозко перевірив Бущана ударом зі штрафного майданчика, але голкіпер "Динамо" впорався зі спробою.

На 55-й хвилині господарі отримали право на пенальті. Після навісу Ба м’яч влучив у руку Прокопенку в штрафному майданчику гостей. До позначки підійшов Микола Шапаренко і на 56-й хвилині впевнено переграв Федорівського, встановивши рахунок 4:1.

Надалі "Оболонь" могла скоротити відставання. На 58-й хвилині Морозко віддав передачу на Теслюка, який опинився майже сам перед воротами, але пробив вище поперечини. Ще один небезпечний момент гості створили на 77-й хвилині: після удару з кількох метрів Бущан встиг виставити руку й відбив м’яч, зберігши перевагу своєї команди.

На останній хвилині "Динамо" самі собі привезли пенальті. Кендзера і Бущан не порозумілися у штрафному майданчику, найшвидше на ситуацію зреагував Устименко, який змусив голкіпера "Динамо" порушити правила. Полегенько точно реалізував 11-метровий.