"Динамо" з трьома червоними картками крупно програло "Шахтарю" в Кубку України. Відео

Донецький "Шахтар" переміг у Львові "Динамо" в 1/8 фіналу Кубку України. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 3:0, водночас кияни з 30-ї хвилини грали в меншості після вилучення Тараса Михавка.

Початок зустрічі залишився за "Динамо". Уже на другій хвилині Шола скористався помилкою суперника й вийшов сам на сам із Дмитром Різником, однак затягнув з ударом і дозволив голкіперу ліквідувати загрозу. Кияни активно діяли в центрі поля, заважали "Шахтарю" просувати м’яч і в перші 20 хвилин гостріше атакували.

Водночас у киян виникали проблеми під час виходу з оборони. На 19-й хвилині Бущан невдало обробив передачу захисника, і м’яч ледь не опинився у воротах. Голкіпер встиг виправити помилку раніше за Очеретька, який був поруч і готувався скористатися ситуацією.

На 30-й хвилині "Динамо" залишилося вдесятьох. Михавко отримав пряму червону картку за удар в обличчя суперника. Після вилучення киянам довелося перебудовувати гру, а вже на 35-й хвилині замість травмованого Миколи Волошина на поле вийшов Тіаре.

"Шахтар" поступово посилював тиск на ворота Бущана. На 40-й хвилині голкіпер перевів на кутовий сильний удар Аліссона, а потім упорався зі спробою Назарини. Однак на 43-й хвилині стандартне положення призвело до гола. Після подачі з кутового Бущан невдало зіграв на виході, і Мендоса опинився першим на м'ячі, відправивши його у сітку.

Перед перервою "Динамо" уникнуло другого пропущеного м'яча. На 45-й хвилині Бущан відбив удар Марлона по центру, а потім устиг виправитися після невпевненої гри на прийомі.

На початку другого тайму кияни провели заміну: замість Матвія Пономаренка вийшов Едуардо Герреро. Уже на 47-й хвилині нападник пробив у площину воріт, але Різник спокійно впорався з ударом. На 49-й хвилині Бущан відбив спробу Педро Енріке, зберігши мінімальне відставання своєї команди.

Надалі "Шахтар" частіше створював загрозу біля чужих воріт. На 60-й хвилині удар Аліссона заблокували захисники, а за дві хвилини Мендоса змістився з флангу в центр і пробив у кут, але не влучив у площину воріт. На 63-й хвилині тренерський штаб донецької команди випустив Ізакі та Траоре замість Марлона й Кауана Еліаса.

На 65-й хвилині "Динамо" довелося замінити травмованого Олександра Сича, якого змінив Олександр Тимчик. Кияни намагалися відповідати атаками через фланги. На 69-й хвилині Шола пройшов краєм поля і виконав передачу до штрафного майданчика, однак суперник заблокував пас. Незабаром Різник упевнено зіграв на виході, після чого "Шахтар" організував контратаку, що завершилася неточною передачею Мендоси.

На 74-й хвилині донецька команда подвоїла перевагу. Аліссон знову обіграв Владислава Дубінчака на фланзі й навісив до штрафного майданчика, де Ізакі без перешкод пробив головою.

На 87-й хвилині "Шахтар" забив третій гол. Аліссон отримав передачу в штрафному майданчику й спокійно пробив повз Бущана, встановивши остаточний рахунок.

Уже наприкінці зустрічі гості залишилися вдев’ятьох. Тіаре жорстко зупинив на фланзі вінгера "гірників" Аліссона Сантану, і головний арбітр Віктор Копієвський після перегляду VAR вилучив сенегальця, а після завершення матчу червону картку отримав нападник команди Едуардо Герреро.