"Динамо" в меншості виграло матч УПЛ з історичним рекордом Ярмоленка. Відео

Київське "Динамо" здобуло перемогу в матчі 11-го туру Прем’єр-ліги з "Кривбасом", який увійшов в історію національної футбольної першості. "Біло-сині" обіграли суперника на виїзді з рахунком 2:0, а атакувальний вінгер команди Андрій Ярмоленко став найкращим бомбардиром турніру, забивши 125-й гол у змаганні.

Столична команда провела свій третій поєдинок під керівництвом тренера Мацея Кендзерека і виглядала явним фаворитом. Початкові хвилини гри склалися непогано для господарів, які зуміли створити кілька гострих моментів біля воріт "Динамо".

"Динамо" обіграло "Кривбас". Джерело: УПЛ

Ярмоленко переписав історію УПЛ. Джерело: ФК "Динамо" Київ

Однак на 18-й хвилині форвард киян Матвій Пономаренко замкнув навіс із правого флангу від Ярмоленка. Цікаво, що спочатку арбітри зафіксували офсайд, однак після перегляду відеоповтору змінили своє рішення.

А просто перед перервою в матчі стався історичний епізод: Ярмоленко реалізував пенальті й став найкращим бомбардиром в історії чемпіонату України, побивши досягнення іншої легенди "Динамо" Максима Шацьких.

Ярмоленко отримав червону ка... Джерело: скриншот відео УПЛ ТВ Розгорнути

Цікаво, що вже за п’ять хвилин після цього вінгер киян отримав пряму червону картку й залишив команду в меншості на всю другу половину матчу.

Попри чисельну перевагу, "Кривбас" не зміг скористатися ситуацією. Кияни намагалися ловити господарів на контратаках. Зрештою рахунок на табло так і не змінився, а "Динамо" здобуло чергові три очки в турнірну таблицю.