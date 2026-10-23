"Динамо" в матчі з двома автоголами та жахливим зіткненням лоб в лоб перемогло в УПЛ за нового тренера. Відео

Київське "Динамо" здобуло нервову перемогу над одним із аутсайдерів Української Прем’єр-ліги в 10-му турі розіграшу турніру. У першому матчі під керівництвом польського наставника Мацея Кендзьорека "біло-сині" були сильнішими на полі клубної арени з рахунком 3:1.

Столичний колектив із самого початку заволодів ігровою перевагою, однак зміг відкрити рахунок лише на 28-й хвилині. Причому допомогли динамівцям їхні суперники, а саме захисник Богдан Векляк, який, перериваючи навіс, акуратним парашутом влучив у власні ворота.

Перед самою перервою на полі сталося жахливе зіткнення киянина Владислава Дубінчика із суперником із "Кудрівки" Іваном Петряком. Представник гостей знепритомнів і був терміново госпіталізований. У машині швидкої допомоги досвідчений футболіст прийшов до тями, але нічого не пам’ятав про епізод.

"Динамо" обіграло "Кудрівку". Джерело: ФК "Кудрівка"

Івана Петряка вивезли з поля на швидкій. Джерело: ФК "Кудрівка"

У другому таймі "Динамо" подвоїло перевагу. Чудовий удар вдався півзахиснику Миколі Михайленку, який із лінії штрафного майданчика відправив м’яч точно в "дев’ятку".

Практично відразу після того, як гру відновили після повітряної тривоги, гості зуміли забити у відповідь. У цьому випадку також стався автогол, який записали на захисника киян Тараса Михавка.

Однак господарі досить швидко організували третє взяття воріт "Кудрівки": хавбек Олександр Піхальонок пробив приблизно з 20 метрів, а воротар гостей відверто помилився і пропустив у ближній кут – 3:1.

Таким чином, динамівці набрали три очки й вийшли на третє місце в турнірній таблиці. Уже 27 жовтня на "біло-синіх" чекає битва з донецьким "Шахтарем" в 1/8 фіналу Кубка України.