"Динамо" у матчі з вилученням обіграло "Карпати" в УПЛ. Відео

Київське "Динамо" перемогло львівські "Карпати" з рахунком 1:0 у центральному матчі восьмого туру Української Прем'єр-ліги. Єдиний гол на 66-й хвилині забив Матвій Пономаренко, а за чотири хвилини до цього гості залишилися в меншості після вилучення Назарія Русіна.

Єдиний гол забив Пономаренко. Джерело: ФК Динамо

На 34-й хвилині "Карпати" забили гол, однак після перегляду VAR арбітр скасував забитий гол через офсайд у Чебера Алькайна.

На 62-й хвилині Русин отримав другу жовту картку за фол на воротарі "Динамо" Георгії Бущані.

Через чотири хвилини Пономаренко скористався чисельною перевагою господарів: після передачі Назара Волошина нападник пробив з розвороту у нижній кут воріт.

Пономаренко забив п'ятий гол у поточному сезоні УПЛ і очолив гоночку бомбардирів.

"Динамо" набрало 16 очок і піднялося на третє місце в таблиці. У "Карпат" залишилося 14 очок.

Турнірна таблиця

У наступному турі, 18 жовтня, кияни зіграють на виїзді з "Поліссям", а львів’яни прийматимуть "Епіцентр".