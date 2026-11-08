"Динамо" у більшості не змогло обіграти "Шахтар" в УПЛ. Відео

Донецький "Шахтар" зіграв унічию з київським "Динамо" в центральному матчі 12-го туру Прем’єр-ліги України. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 0:0.

Поєдинок на "Арені Львів" за... Джерело: УПЛ Розгорнути

Зустріч розпочалася з територіальної переваги "Шахтаря". Донецька команда більше володіла м’ячем, тоді як "Динамо" діяло глибше, під час оборони опускаючи Володимира Бражка на позицію п’ятого захисника. Кияни намагалися перекривати вільні зони й розраховували на швидкі переходи в атаку.

Перший серйозний шанс виник у "Шахтаря" на 12-й хвилині. Мендоза отримав м’яч у штрафному майданчику без щільної опіки, однак Глейкер пробив вище воріт із вигідної позиції. "Динамо" відповіло дальнім ударом Волошина, але м’яч пройшов повз ціль.

Надалі гра залишалася досить закритою. Донецька команда шукала можливості просуватися через фланги та штрафний майданчик суперника, а кияни намагалися скористатися помилками в обороні "гірників". На 37-й хвилині така помилка ледь не призвела до гола: після невдалих дій захисників "Шахтаря" Волошин вискочив сам на сам із Різником, але не зумів переграти голкіпера.

Практично одразу небезпечний момент виник уже біля протилежних воріт. Аліссон також отримав можливість вийти на побачення з Бущаном, однак воротар "Динамо" врятував свою команду. Наприкінці тайму кияни не використали ще один шанс після розіграшу кутового: Пономаренко пробив із близької відстані, але не влучив у площину воріт.

Останнє слово в першому таймі могло залишитися за "Шахтарем". На третій компенсованій хвилині Аліссон завдав потужного удару приблизно з 25 метрів. Бущан уже не контролював траєкторію м’яча, однак киян урятувала стійка. На перерву команди пішли за рахунку 0:0.

Ключова подія матчу сталася на 50-й хвилині. Після падіння Дубінчака у штрафному майданчику "Шахтаря" між футболістами виникла сутичка.

Рефері довелося переглянути відеоповтор. Джерело: Кадр із відео

Вінісіус Тобіас ударив захисника "Динамо", після чого арбітр Панчишин вирушив до монітора VAR. Перегляд відеоповтору завершився вилученням бразильця.

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Отримавши чисельну перевагу, "Динамо" могло розраховувати на триваліший контроль м’яча та територіальний тиск. Однак киянам не вдалося одразу перетворити перевагу в одного футболіста на помітну кількість небезпечних атак. Гра часто переривалася, футболісти опинялися на газоні, а медичний персонал неодноразово виходив на поле.

На 62-й хвилині Бражко заблокував удар Очеретька. За вісім хвилин півзахисник "Динамо" сам пробив приблизно з 30 метрів, але Різник без проблем зафіксував м’яч.

Тренери почали змінювати склади, але на результаті це не позначилося. У "Шахтаря" замість Мендози з’явився Грам, пізніше на поле вийшли Мейрелліш і Невертон. "Динамо" замінило Пономаренка та Волошина на Кеассе Ба і Мунгенге.

У турнірній таблиці "гірники" лідирують. Столична команда йде третьою, маючи гру в запасі.

Турнірна таблиця УПЛ. Джерело: УПЛ

Як повідомляв OBOZ.UA, 27 жовтня "Шахтар" переміг у Львові "Динамо" в 1/8 фіналу Кубка України. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 3:0, при цьому кияни з 30-ї хвилини грали в меншості після вилучення Тараса Михавка.