Дружина Зінченка показала, з якими труднощами стикається під час купівлі продуктів в Україні. Фотофакт

Влада Зінченко поділилася в соцмережах кумедним епізодом із сімейного життя, пов’язаним із походом її чоловіка за покупками. Футболіст збірної України Олександр Зінченко зіткнувся з несподіваною проблемою в супермаркеті, намагаючись вибрати потрібну банку тунця серед десятків схожих варіантів.

Телеведуча та блогерка опублікувала в Threads скріншоти листування зі своїм чоловіком. На знімках видно, що гравець лондонського "Арсеналу" надіслав дружині фотографію полиці з консервами та попросив пояснити, який саме продукт потрібно взяти.

Влада показала листування з Олександром Джерело: threads.com/@v.lada_sedan

"Їх тут 1000000000. Поясни мені, тупому", – написав футболіст, показавши широкий асортимент тунця Rio Mare на вітрині "Сільпо".

У відповідь Влада уточнила, що потрібен верхній варіант на полиці. Однак навіть після цього Олександр, судячи з листування, продовжував сумніватися у виборі. На наступному знімку він обвів передбачуване придбання колом, щоб переконатися, що знайшов саме той товар.

Зінченко не зміг вибрати тунця Джерело: threads.com/@v.lada_sedan

Публікація швидко привернула увагу підписників. Багато користувачів впізнали в цій ситуації власний досвід сімейних покупок, коли велика кількість схожих упаковок у магазинах викликає питання навіть за наявності докладних інструкцій.

"Кожного разу, коли відправляю чоловіка за продуктами", – підписала Влада скріншоти листування з коханим.